10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20399 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17922 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17674 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16755 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14776 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33713 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27134 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13175 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 20401 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33714 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 27135 перегляди
США, Brookfield і Cameco створюють стратегічне партнерство для ядерного прориву

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Уряд США, Brookfield Asset Management та Cameco Corporation уклали стратегічне партнерство з Westinghouse Electric Company. Мета – відновлення ядерної промисловості Америки, будівництво нових реакторів та забезпечення енергетичної незалежності.

США, Brookfield і Cameco створюють стратегічне партнерство для ядерного прориву

Уряд США спільно з корпораціями Brookfield Asset Management та Cameco Corporation оголосили про історичне стратегічне партнерство з Westinghouse Electric Company. Мета – відновлення ядерної промисловості Америки, розбудова нових реакторів на суму понад 80 мільярдів доларів і забезпечення енергетичної незалежності країни. Про це йдеться у повідомленні Сameco, пише УНН.

Деталі

Згідно з указом президента Дональда Трампа від 23 травня 2025 року, співпраця має стати основою для масштабного розгортання ядерної енергетики у США. Планується будівництво десятків нових реакторів на основі передової технології Westinghouse AP1000, що стане поштовхом для відродження американської промислової бази.

Німецький бізнес "Роснефти" буде звільнений від нових енергетичних санкцій США - Reuters28.10.25, 13:27 • 1742 перегляди

Партнерство має на меті не лише розвиток енергетики, а й підтримку інфраструктури штучного інтелекту, для якого стабільне енергопостачання є критично важливим. Влада вбачає в цьому крок до зміцнення національної безпеки, економічного зростання та збереження лідерства США на глобальній арені.

Ключові заяви

Говард Лутнік, міністр торгівлі США, наголосив, що ініціатива реалізує бачення президента Трампа щодо енергетичного суверенітету.

Разом із Westinghouse ми вивільняємо потенціал американської енергетики, створюємо високооплачувані робочі місця та повертаємо лідерство США у ядерній сфері 

– заявив Лутнік.

Кріс Райт, секретар Міністерства енергетики, підкреслив, що партнерство допоможе США "виграти глобальну гонку штучного інтелекту".

Коннор Тескі, президент Brookfield Asset Management, додав, що ядерна енергетика стане ключовим драйвером розвитку центрів обробки даних і технологій ШІ, а компанія планує подвоїти свої інвестиції в інфраструктуру протягом наступного десятиліття.

Тім Гітцель, CEO Cameco, зазначив, що співпраця з урядом США зміцнить позиції компанії як надійного постачальника урану та посилить енергетичну й кліматичну безпеку у світі.

Нові робочі місця та глобальні можливості

Кожен двоблоковий проект Westinghouse AP1000 створюватиме або підтримуватиме близько 45 000 робочих місць у 43 штатах, а національна програма будівництва реакторів – понад 100 000 робочих місць у будівельній сфері.

Очікується, що реалізація програми закріпить статус США як одного з провідних центрів ядерної енергетики та стимулюватиме експорт американських технологій.

Довідково

Компанія Westinghouse – світовий лідер у ядерній енергетиці. Її технології лежать в основі більш ніж половини діючих атомних електростанцій планети. Реактори AP1000 вже працюють у шести країнах, ще 19 перебувають у стадії будівництва чи контрактування.

Технологію AP1000 обрали для національних програм у Польщі, Україні та Болгарії – що підкреслює її глобальну значущість і надійність.

Вмістять 4,8 млн людей і захистять від ядерного удару: у Фінляндії побудовано 50,5 тисяч бункерів - Bild15.10.25, 14:07 • 3098 переглядiв

Степан Гафтко

