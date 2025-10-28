США, Brookfield і Cameco створюють стратегічне партнерство для ядерного прориву

Уряд США спільно з корпораціями Brookfield Asset Management та Cameco Corporation оголосили про історичне стратегічне партнерство з Westinghouse Electric Company. Мета – відновлення ядерної промисловості Америки, розбудова нових реакторів на суму понад 80 мільярдів доларів і забезпечення енергетичної незалежності країни. Про це йдеться у повідомленні Сameco, пише УНН.

Деталі

Згідно з указом президента Дональда Трампа від 23 травня 2025 року, співпраця має стати основою для масштабного розгортання ядерної енергетики у США. Планується будівництво десятків нових реакторів на основі передової технології Westinghouse AP1000, що стане поштовхом для відродження американської промислової бази.

Партнерство має на меті не лише розвиток енергетики, а й підтримку інфраструктури штучного інтелекту, для якого стабільне енергопостачання є критично важливим. Влада вбачає в цьому крок до зміцнення національної безпеки, економічного зростання та збереження лідерства США на глобальній арені.

Ключові заяви

Говард Лутнік, міністр торгівлі США, наголосив, що ініціатива реалізує бачення президента Трампа щодо енергетичного суверенітету.

Разом із Westinghouse ми вивільняємо потенціал американської енергетики, створюємо високооплачувані робочі місця та повертаємо лідерство США у ядерній сфері – заявив Лутнік.

Кріс Райт, секретар Міністерства енергетики, підкреслив, що партнерство допоможе США "виграти глобальну гонку штучного інтелекту".

Коннор Тескі, президент Brookfield Asset Management, додав, що ядерна енергетика стане ключовим драйвером розвитку центрів обробки даних і технологій ШІ, а компанія планує подвоїти свої інвестиції в інфраструктуру протягом наступного десятиліття.

Тім Гітцель, CEO Cameco, зазначив, що співпраця з урядом США зміцнить позиції компанії як надійного постачальника урану та посилить енергетичну й кліматичну безпеку у світі.

Нові робочі місця та глобальні можливості

Кожен двоблоковий проект Westinghouse AP1000 створюватиме або підтримуватиме близько 45 000 робочих місць у 43 штатах, а національна програма будівництва реакторів – понад 100 000 робочих місць у будівельній сфері.

Очікується, що реалізація програми закріпить статус США як одного з провідних центрів ядерної енергетики та стимулюватиме експорт американських технологій.

Довідково

Компанія Westinghouse – світовий лідер у ядерній енергетиці. Її технології лежать в основі більш ніж половини діючих атомних електростанцій планети. Реактори AP1000 вже працюють у шести країнах, ще 19 перебувають у стадії будівництва чи контрактування.

Технологію AP1000 обрали для національних програм у Польщі, Україні та Болгарії – що підкреслює її глобальну значущість і надійність.

