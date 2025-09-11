США ухвалили оборонний бюджет з обмеженнями для трансгендерів

Палата представників США схвалила оборонний законопроєкт на майже 893 мільярди доларів. Разом із підвищенням фінансування армії та зарплат військовим у документ включили заборони, що звужують права трансгендерних військовослужбовців, пише The New Tork Times, передає УНН.

Деталі

У середу (10 вересня - ред.) палата представників ухвалила законопроєкт про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів, який передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів - йдеться у публікації.

На голосування цей законопроєкт підтримали 231 голосом. Проти проголосували - 196.

Мета законопроєкту

Початковою метою законопроєкту було навести лад у роботі Пентагону та оновити підходи до визначення і забезпечення військових потреб - від закупівель до контрактів та постачання.

Поточний процес закупівель Пентагону підводить наших бійців. Може пройти 10 років між визначенням потреби та наданням можливостей бійцю. На той час загроза зміниться, витрати зростуть, а рішення застаріє - заявив представник Майк Роджерс, республіканець від Алабами та голова Комітету збройних сил, перед ухваленням законопроєкту.

Член Палати представників від штату Вашингтон, провідний демократ у комітеті, заявив, що цей законопроєкт "ставить нас у кращі умови для подолання низки зростаючих загроз і викликів". Зокрема ідеться про пришвидшення затвердження пропозицій оборонних підрядників, яке часто може тривати понад рік, до 90 днів.

Також було розглянуто підвищення заробітної плати на 3,8% для всіх військовослужбовців та збільшення щомісячної виплати, яку деякі військовослужбовці отримують, коли розгортання призводить до тривалої розлуки з родиною або утриманцями.

Обмеження

Попри те, що законопроєкт, як зазначається, має партійний відтінок, він отримав підтримку як консервативних республіканців, так і прогресивних демократів. Мета документа - повернути Конгресу контроль над військовими рішеннями після десятиліть, коли президенти обох партій проводили операції без схвалення законодавців.

Так законопроєкт скасує старі дозволи на застосування сили в Іраку 1991 та 2003 років, які пізніше використовувалися для виправдання численних військових дій. Недавні операції в Ірані, Карибському басейні та інших країнах без консультацій з Конгресом знову підняли дискусію про межі президентських повноважень.

Деякі з обмежень були спрямовані проти військовослужбовців-трансгендерів та їхніх сімей, що відповідає зусиллям адміністрації Трампа щодо виведення військовослужбовців-трансгендерів з армії, пише видання.

Республіканці з Південної Кароліни Ненсі Мейс та Ральф Норман домоглися ухвалення низки обмежень, зокрема щодо догляду та користування туалетами. Під час виступів у Палаті представників пані Мейс різко висловлювалася про трансгендерів, називаючи їх "дивакуватими", "виродками" та "психічно неврівноваженими".

Демократи критикували такі дії, назвавши їх відволіканням від головної мети законопроєкту - підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, щоб вони могли ефективніше виконувати свої обов’язки.

Як і будь-який з батьків, якщо дитина військовослужбовця не може отримати необхідний догляд, вона буде відволікатися від своєї місії. Тож зрештою ця заборона зашкодить нашій військовій готовності та, ймовірно, призведе до того, що військовослужбовці залишать армію - сказала пані Джейкобс у залі засідань Палати представників.

Військова допомога Україні

Попри опір республіканців щодо військової допомоги Україні, законопроєкт про оборону також передбачає виділення 400 млн доларів на програму Пентагону з військової підтримки України. Палата представників відхилила пропозицію республіканки з Джорджії Марджорі Тейлор Грін скоротити це фінансування.

Крім того, законодавці ввели вимогу, щоб Пентагон повідомляв Конгрес у разі скасування або призупинення військової допомоги Україні, затвердженої законодавцями. Це має відновити контроль Конгресу після того, як Міністерство оборони влітку призупинило постачання без попереднього повідомлення законодавців.

Заборона випускати власну цифрову валюту

Захисний законопроєкт також містить окреме положення, яке забороняє Федеральній резервній системі випуск власної цифрової валюти центрального банку. Це була вимога консерваторів на початку року в обмін на їхню підтримку законопроєкту про криптовалюту, адже вони вважають, що урядова цифрова валюта може порушувати конфіденційність користувачів.

