07:11
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

США приняли оборонный бюджет с ограничениями для трансгендеров

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Палата представителей США приняла оборонный законопроект на $892,6 миллиарда, предусматривающий повышение зарплат военным. Документ также включает запреты, сужающие права трансгендерных военнослужащих.

США приняли оборонный бюджет с ограничениями для трансгендеров

Палата представителей США одобрила оборонный законопроект на почти 893 миллиарда долларов. Вместе с повышением финансирования армии и зарплат военным в документ включили запреты, сужающие права трансгендерных военнослужащих, пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

В среду (10 сентября - ред.) палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 миллиарда долларов, который предусматривает повышение военной готовности и увеличение заработной платы американским военнослужащим, в то же время запрещая предоставление военнослужащим медицинской помощи с учетом гендерного равенства и отклоняя усилия по защите доступа военнослужащих к услугам по проведению абортов

- говорится в публикации.

На голосование этот законопроект поддержали 231 голосом. Против проголосовали - 196.

Цель законопроекта

Первоначальной целью законопроекта было навести порядок в работе Пентагона и обновить подходы к определению и обеспечению военных нужд - от закупок до контрактов и поставок.

Текущий процесс закупок Пентагона подводит наших бойцов. Может пройти 10 лет между определением потребности и предоставлением возможностей бойцу. К тому времени угроза изменится, расходы возрастут, а решение устареет 

- заявил представитель Майк Роджерс, республиканец от Алабамы и председатель Комитета вооруженных сил, перед принятием законопроекта.

Член Палаты представителей от штата Вашингтон, ведущий демократ в комитете, заявил, что этот законопроект "ставит нас в лучшие условия для преодоления ряда растущих угроз и вызовов". В частности, речь идет об ускорении утверждения предложений оборонных подрядчиков, которое часто может длиться более года, до 90 дней.

Также было рассмотрено повышение заработной платы на 3,8%  для всех военнослужащих и увеличение ежемесячной выплаты, которую некоторые военнослужащие получают, когда развертывание приводит к длительному расставанию с семьей или иждивенцами.

Ограничения

Несмотря на то, что законопроект, как отмечается,  имеет партийный оттенок, он получил поддержку как консервативных республиканцев, так и прогрессивных демократов. Цель документа - вернуть Конгрессу контроль над военными решениями после десятилетий, когда президенты обеих партий проводили операции без одобрения законодателей.

Так законопроект отменит старые разрешения на применение силы в Ираке 1991 и 2003 годов, которые позже использовались для оправдания многочисленных военных действий. Недавние операции в Иране, Карибском бассейне и других странах без консультаций с Конгрессом вновь подняли дискуссию о пределах президентских полномочий.

Некоторые из ограничений были направлены против военнослужащих-трансгендеров и их семей, что соответствует усилиям администрации Трампа по выводу военнослужащих-трансгендеров из армии, пишет издание.

Республиканцы из Южной Каролины Нэнси Мейс и Ральф Норман добились принятия ряда ограничений, в частности по уходу и пользованию туалетами. Во время выступлений в Палате представителей госпожа Мейс резко высказывалась о трансгендерах, называя их "странными", "уродами" и "психически неуравновешенными".

Демократы критиковали такие действия, назвав их отвлечением от главной цели законопроекта - поддержки военнослужащих и их семей, чтобы они могли эффективнее выполнять свои обязанности.

Как и любой из родителей, если ребенок военнослужащего не может получить необходимый уход, он будет отвлекаться от своей миссии. Поэтому в конечном итоге этот запрет повредит нашей военной готовности и, вероятно, приведет к тому, что военнослужащие покинут армию

- сказала госпожа Джейкобс в зале заседаний Палаты представителей.

Военная помощь Украине

Несмотря на сопротивление республиканцев относительно военной помощи Украине, законопроект об обороне также предусматривает выделение 400 млн долларов на программу Пентагона по военной поддержке Украины. Палата представителей отклонила предложение республиканки из Джорджии Марджори Тейлор Грин сократить это финансирование.

Кроме того, законодатели ввели требование, чтобы Пентагон сообщал Конгресс в случае отмены или приостановления военной помощи Украине, утвержденной законодателями. Это должно восстановить контроль Конгресса после того, как Министерство обороны летом приостановило поставки без предварительного уведомления законодателей.

Запрет выпускать собственную цифровую валюту

Защитный законопроект также содержит отдельное положение, которое запрещает Федеральной резервной системе выпуск собственной цифровой валюты центрального банка. Это было требование консерваторов в начале года в обмен на их поддержку законопроекта о криптовалюте, ведь они считают, что правительственная цифровая валюта может нарушать конфиденциальность пользователей.

Чиновники Пентагона возмущены указом Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны06.09.25, 17:55 • 4606 просмотров

Алена Уткина

