Трансплантація органів свиней: у США стартують клінічні випробування

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало двом біотехнологічним компаніям схвалення на проведення клінічних випробувань із трансплантації органів генетично модифікованих свиней пацієнтам із нирковою недостатністю.

Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Досягнення в галузі ксенотрансплантації - пересадки органів від одного виду до іншого - набирають обертів, оскільки вчені розробляють методи редагування генів, які роблять органи менш схильними до відторгнення.

До сих пір подібні трансплантації схвалювалися в рамках програми FDA, яка допускає використання досліджуваних медичних препаратів поза клінічними випробуваннями тільки в тих випадках, коли пацієнти перебувають у критичному стані і у них немає більше варіантів.

Деякі медичні експерти побоюються щодо етичних і медичних аспектів таких трансплантацій, включно з ризиком зараження хворобами, характерними для тварин, які поширюються серед людей, а також те, як допомогти пацієнтам ефективно зважити невідомі ризики.

Компанія United Therapeutics Corporation заявила у вівторок, що її випробування розпочнеться з шести пацієнтів із термінальною стадією ниркової недостатності приблизно в середині цього року. Учасники дослідження United Therapeutics мають бути віком від 55 до 70 років і перебувати на діалізі щонайменше шість місяців.

Пацієнти перебуватимуть під наглядом протягом щонайменше 12 тижнів після операції, і перед ухваленням рішення про розширення дослідження буде проведено незалежну перевірку.

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Ідея використання органів свині у людей не нова - один із перших зареєстрованих випадків був 1838 року, коли лікар пересадив рогівку свині людині в безуспішній спробі виправити її зір. Свині більш широко поширені, ніж деякі примати, і їхні органи більше схожі на людські, за словами медичних експертів.

Жінка з Алабами минулого місяця стала найдовгоживучішим одержувачем пересадки свинячого органу. Тована Луні, 53 роки, в листопаді отримала свинячу нирку з 10 генними правками, розробленими для зниження ризику відторгнення органу.

Перший реципієнт, Річард Слейман, 62-річний працівник Массачусетського департаменту транспорту, прожив 52 дні після процедури минулого року.

Ліза Пісано, 54-річна бабуся, отримала свинячу нирку і серцевий насос у різні дні у квітні минулого року. Вона прожила 86 днів, хоча нирку, що поступово відмовляла, довелося видалити через 47 днів.

Луні пожертвувала нирку своєї матері кілька десятиліть тому, а потім у неї розвинулася ниркова недостатність через ускладнення під час вагітності. Вона перебувала на діалізі нирок майже вісім років, протягом яких у неї виробився дуже високий рівень антитіл, аномально налаштованих на атаку іншої людської нирки, що робило малоймовірним, що вона коли-небудь отримає донорський орган.

Наша мета - підвищити доступність органів для трансплантації, щоб запропонувати терапевтичну альтернативу довічному діалізу - заявив у своїй заяві Лі Петерсон, виконавчий віцепрезидент з розробки продукції компанії United Therapeutics.

Нагадаємо

53-річна Тована Луні живе зі свинячою ниркою вже 61 день після експериментальної трансплантації. Пацієнтка, яка раніше пожертвувала нирку матері, не могла отримати людський орган через високий рівень антитіл.