Понад 3,5 тисячі українців чекають на трансплантацію - МОЗ

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 72166 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 73711 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 86834 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 116014 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140523 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132666 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148150 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173856 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220527 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176404 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 115124 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 121252 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 154388 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137612 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 114459 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 72166 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 75645 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208616 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 206171 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336977 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 3119 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31834 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 33665 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 75660 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101208 перегляди
Актуальне
Понад 3,5 тисячі українців чекають на трансплантацію - МОЗ

Понад 3,5 тисячі українців чекають на трансплантацію - МОЗ

Київ • УНН

 • 36572 перегляди

На початок 2025 року в Україні 3578 пацієнтів очікують на трансплантацію органів, найбільше потребують нирки. У 2024 році було проведено 337 пересадок нирок, 107 - печінки та 71 - серця.

В Україні у черзі на трансплантацію станом на початок 2025 року стоять понад 3,5 тис. пацієнтів: найбільше людей очікують на пересадку нирок. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України, передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що станом на початок 2025 року в національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебуває 3 578 пацієнтів.

З цієї черги: 2 276 людей очікують на пересадку нирок; 615 чекають на донорське серце; 586 потребують пересадки печінки

- йдеться у дописі МОЗ.

Водночас торік в Україні відбулося 337 пересадок нирок. Ще 107 пацієнтів отримали нову печінку, 71 - серце. 

Найбільше органних трансплантацій провели у: 

  • Львівському ТМО (140)
    • Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (91)
      • Інституті серця МОЗ України (52)

        Крім того, відбулося зростання у 18% у пересадках гемопоетичних стовбурових клітин. Загалом у 11 медичних закладах провели 404 пересадки, з них 58 - дітям. 

        Навіть попри повномасштабну війну росії проти України система трансплантації в Україні не лише вистояла, а й продовжує розвиватися. Наші лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку

        - наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

        За інформацією МОЗ України, всі пацієнти з пересадженим органом продовжують відновлюватися, поступово повертаючись до повноцінного життя.

        Нагадаємо

        Верховна Рада ухвалила закон про зміни у трансплантації органів. Документ забороняє вилучення органів у загиблих військових та створює Національний трансплантологічний комітет.

        Віта Зеленецька

        Віта Зеленецька

        Здоров'я
        verkhovna-radaВерховна Рада
        ukrainaУкраїна

        Звернутися з питань розміщення реклами