Понад 3,5 тисячі українців чекають на трансплантацію - МОЗ

В Україні у черзі на трансплантацію станом на початок 2025 року стоять понад 3,5 тис. пацієнтів: найбільше людей очікують на пересадку нирок. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України, передає УНН.

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У відомстві повідомили, що станом на початок 2025 року в національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебуває 3 578 пацієнтів.

З цієї черги: 2 276 людей очікують на пересадку нирок; 615 чекають на донорське серце; 586 потребують пересадки печінки

Водночас торік в Україні відбулося 337 пересадок нирок. Ще 107 пацієнтів отримали нову печінку, 71 - серце.

Найбільше органних трансплантацій провели у:

Крім того, відбулося зростання у 18% у пересадках гемопоетичних стовбурових клітин. Загалом у 11 медичних закладах провели 404 пересадки, з них 58 - дітям.

Навіть попри повномасштабну війну росії проти України система трансплантації в Україні не лише вистояла, а й продовжує розвиватися. Наші лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку