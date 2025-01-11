Понад 3,5 тисячі українців чекають на трансплантацію - МОЗ
Київ • УНН
На початок 2025 року в Україні 3578 пацієнтів очікують на трансплантацію органів, найбільше потребують нирки. У 2024 році було проведено 337 пересадок нирок, 107 - печінки та 71 - серця.
В Україні у черзі на трансплантацію станом на початок 2025 року стоять понад 3,5 тис. пацієнтів: найбільше людей очікують на пересадку нирок. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України, передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що станом на початок 2025 року в національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебуває 3 578 пацієнтів.
З цієї черги: 2 276 людей очікують на пересадку нирок; 615 чекають на донорське серце; 586 потребують пересадки печінки
Водночас торік в Україні відбулося 337 пересадок нирок. Ще 107 пацієнтів отримали нову печінку, 71 - серце.
Найбільше органних трансплантацій провели у:
- Львівському ТМО (140)
- Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (91)
- Інституті серця МОЗ України (52)
Крім того, відбулося зростання у 18% у пересадках гемопоетичних стовбурових клітин. Загалом у 11 медичних закладах провели 404 пересадки, з них 58 - дітям.
Навіть попри повномасштабну війну росії проти України система трансплантації в Україні не лише вистояла, а й продовжує розвиватися. Наші лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку
За інформацією МОЗ України, всі пацієнти з пересадженим органом продовжують відновлюватися, поступово повертаючись до повноцінного життя.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила закон про зміни у трансплантації органів. Документ забороняє вилучення органів у загиблих військових та створює Національний трансплантологічний комітет.