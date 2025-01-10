Загиблі через війну не можуть бути донорами: Верховна Рада змінила правила трансплантації органів

Українці, які загинули під час бойових дій, не зможуть бути посмертними донорами органів та інших анатомічних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на законопроєкт №9558, який опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Деталі

Верховна Рада України 09 січня 2025 року в цілому ухвалила законопроєкт №9558, яким внесла зміни до порядку проведення трансплантацій в Україні.

Відтепер українці, які загинули під час бойових дій, не зможуть бути посмертними донорами органів та інших анатомічних матеріалів. Йдеться, зокрема, про військовослужбовців.

Раніше законодавство забороняло бути посмертними донорами військовим і цивільним, які загинули внаслідок війни, але лише на території Донецької та Луганської областей.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зауважили, що метою ініціативи є запобігання маніпуляціям і ворожій пропаганді щодо трансплантації в Україні.

Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам і ворожій пропаганді. Такі прояви інформаційно війни завдають шкоди позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це в свою чергу зможе загальмувати розвиток такого життєрятуючого метода лікування як трансплантація - йдеться в документі.

Також зміни передбачають створення Національного транспланталогічного комітету. На цей орган покладуть завдання з координації та впорядкування діяльності у сфері пересадки органів, тканин та клітин.

Законопроєктом запровадили новий статус – екстреності трансплантації за медичними показаннями. Відтак консиліум лікарів зможе надавати оцінку невідкладності пересадки органів.

Автори проєкту ініціювали порядок трансплантації органів, тканин і клітин за принципом "доміно", коли фахівці пересаджують матеріали від одного пацієнта до іншого в межах однієї складної процедури.

Крім того, законопроєкт вдосконалює порядок:

- перевірки інформації про серйозні випадки несприятливої реакції та підозри та них у сфері трансплантації;

- розгляду скарг або звернень медзакладів, що проводять трансплантацію;

- визначення придатності анатомічних матеріалів для пересадки та їхнього вилучення.

Очікується, що це допоможе оптимізувати розподіл органів, а пацієнти із серйозними захворюваннями зможуть отримати необхідну операцію в найкоротший строк.

Нагадаємо

З січня 2025 року ННЦХТ ім. Шалімова переходить на фінансування через НСЗУ. Центр планує укласти угоди на 15 пакетів медичних гарантій, включаючи трансплантацію органів та хірургічні операції.