В Центр трансплантології ім.Шалімова розповіли, які послуги надаватимуть за пакетами державних медгарантій

Відповідно до чинного законодавства установи Національної академії медичних наук України з січня 2025 року переходять на фінансування через систему контрактування з НСЗУ та відповідно, будуть надавати медичну допомогу за пакетами державних медичних гарантій. У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова повідомили, які саме послуги планують надавати за пакетами держгарантій, передає УНН.

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"ННЦХТ ім. О.О.Шалімова планує укласти угоди на 15 пакетів медичних гарантій, зокрема: Езофагогастродуоденоскопія, Колоноскопія, Бронхоскопія, Гістероскопія, Мамографія, Цистоскопія, Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, Медична допомога при гострому інфаркті міокарда, Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, Трансплантація органів дорослим та дітям", - повідомили у Центрі.

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Медичні послуги, відповідно до обсягів, що передбачені Програмою державних медичних гарантій за кожним законтрактованим пакетом, будуть надаватися за кошти державного бюджету.

Медичні послуги, що знаходяться поза обсягом та умовами відповідного пакету, можуть бути надані за кошти фізичних та юридичних осіб. З відповідним переліком платних послуг, які надаються Центром можна ознайомитися на сайті.

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