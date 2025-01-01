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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Центр трансплантологии им.Шалимова рассказали, какие услуги будут предоставлять по пакетам государственных медгарантий

В Центр трансплантологии им.Шалимова рассказали, какие услуги будут предоставлять по пакетам государственных медгарантий

Киев  •  УНН

 • 9559 просмотра

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С января 2025 года ННЦХТ им. Шалимова переходит на финансирование через НСЗУ. Центр планирует заключить соглашения на 15 пакетов медицинских гарантий, включая трансплантацию органов и хирургические операции.

В соответствии с действующим законодательством учреждения Национальной академии медицинских наук Украины с января 2025 года переходят на финансирование через систему контрактирования с НСЗУ и соответственно, будут оказывать медицинскую помощь по пакетам государственных медицинских гарантий. В Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова сообщили, какие именно услуги планируют предоставлять по пакетам госгарантий, передает УНН.

В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает8 нояб. 2024, 12:05 • 16189 просмотров

"ННЦХТ им. А.А.Шалимова планирует заключить соглашения на 15 пакетов медицинских гарантий, в частности: Эзофагогастродуоденоскопия, Колоноскопия, Бронхоскопия, Гистероскопия, Маммография, Цистоскопия, Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях, Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда, Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня, Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций, Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях, Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях, Трансплантация органов взрослым и детям", - сообщили в Центре.

311 почек, 93 печени и 63 сердца: в Украине провели рекордное количество трансплантаций25 дек. 2024, 19:15 • 21483 просмотра

Медицинские услуги, в соответствии с объемами, предусмотренными Программой государственных медицинских гарантий по каждому законтрактованному пакету, будут предоставляться за средства государственного бюджета.

Медицинские услуги, которые находятся вне объема и условий соответствующего пакета, могут быть предоставлены за средства физических и юридических лиц. С соответствующим перечнем платных услуг, предоставляемых Центром можно ознакомиться на сайте

Директор Институт трансплантологии им.Шалимова: современная война - это политравма2 сент. 2024, 15:28 • 16700 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
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