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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает

В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает

Киев  •  УНН

12:05 • 7443 просмотра

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Центр Шалимова рассказал об особенностях иммуносупрессивной терапии после пересадки органов. Пациенты получают бесплатные лекарства по трем схемам: индукционной, поддерживающей и против отторжения.

Иммуносупрессия является обязательной после пересадки органов. В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессанты и какими методами достигается эффективная иммуносупрессия, пишет УНН.

Об иммуносупрессии после трансплантации Иммуносупрессанты (или иммунодепрессанты) - лекарственные средства, подавляющие иммунные реакции, возникающие в организме в ответ на генетически чужеродный орган. После трансплантации каждый пациент должен пожизненно принимать лекарства (иммуносупрессивные препараты).

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Для обеспечения послетрансплантационной иммуносупрессии обычно используются комбинации препаратов, которые индивидуально подбираются, учитывая особенности каждого пациента и пересаженного органа.

В зависимости от этих факторов, подходы могут включать различные методики, направленные на достижение эффективной иммуносупрессии:

  • Индукционная иммуносупрессия

 Этот подход включает все лекарства, которые дают сразу после трансплантации в повышенных дозах с целью предотвращения острого отторжения. Несмотря на то, что прием препаратов можно продолжать после выписки в течение первых 30 дней после трансплантации, они, как правило, не используются долгосрочно.

  • Поддерживающая иммуносупрессия

После трансплантации проводится посттрансплантационный мониторинг, включая назначение всех необходимых иммуносупрессивных препаратов до, во время или после операции с целью обеспечить долгосрочную защиту трансплантированного органа и поддерживать его функционирование.

Например, преднизон, циклоспорин, такролимус, мофетила микофенолат, азатиоприн или эверолимус. Однако, поддерживающая иммуносупрессия не включает любые иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизодов отторжения или для индукции.

  • Иммуносупрессия против отторжения

Этот подход включает все иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизода острого отторжения в течение начального периода после трансплантации или в течение определенного периода наблюдения, обычно до 30 дней после диагностики острого отторжения.

На время пребывания в стационаре после трансплантации иммуносупрессивными препаратами обеспечивает больница, в которой была проведена пересадка. После выписки пациент получает рецепт на иммуносупрессивные лекарственные средства, с которым идет в аптеку и получает бесплатно все необходимые лекарства. Правильный выбор иммуносупрессивного препарата и подбор дозы обеспечивают успешность приживления органа и минимизирует риски отторжения после трансплантации

 - разъяснили в Национальном центре.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье