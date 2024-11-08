В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает
Киев • УНН
Центр Шалимова рассказал об особенностях иммуносупрессивной терапии после пересадки органов. Пациенты получают бесплатные лекарства по трем схемам: индукционной, поддерживающей и против отторжения.
Иммуносупрессия является обязательной после пересадки органов. В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессанты и какими методами достигается эффективная иммуносупрессия, пишет УНН.
Об иммуносупрессии после трансплантации Иммуносупрессанты (или иммунодепрессанты) - лекарственные средства, подавляющие иммунные реакции, возникающие в организме в ответ на генетически чужеродный орган. После трансплантации каждый пациент должен пожизненно принимать лекарства (иммуносупрессивные препараты).
Донорскую печень доставили вертолетом: в Институте Шалимова рассказали, как посмертная донация спасла три жизни2 августа 2024, 16:02 • 18645 просмотров
Для обеспечения послетрансплантационной иммуносупрессии обычно используются комбинации препаратов, которые индивидуально подбираются, учитывая особенности каждого пациента и пересаженного органа.
В зависимости от этих факторов, подходы могут включать различные методики, направленные на достижение эффективной иммуносупрессии:
- Индукционная иммуносупрессия
Этот подход включает все лекарства, которые дают сразу после трансплантации в повышенных дозах с целью предотвращения острого отторжения. Несмотря на то, что прием препаратов можно продолжать после выписки в течение первых 30 дней после трансплантации, они, как правило, не используются долгосрочно.
- Поддерживающая иммуносупрессия
После трансплантации проводится посттрансплантационный мониторинг, включая назначение всех необходимых иммуносупрессивных препаратов до, во время или после операции с целью обеспечить долгосрочную защиту трансплантированного органа и поддерживать его функционирование.
Например, преднизон, циклоспорин, такролимус, мофетила микофенолат, азатиоприн или эверолимус. Однако, поддерживающая иммуносупрессия не включает любые иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизодов отторжения или для индукции.
- Иммуносупрессия против отторжения
Этот подход включает все иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизода острого отторжения в течение начального периода после трансплантации или в течение определенного периода наблюдения, обычно до 30 дней после диагностики острого отторжения.
На время пребывания в стационаре после трансплантации иммуносупрессивными препаратами обеспечивает больница, в которой была проведена пересадка. После выписки пациент получает рецепт на иммуносупрессивные лекарственные средства, с которым идет в аптеку и получает бесплатно все необходимые лекарства. Правильный выбор иммуносупрессивного препарата и подбор дозы обеспечивают успешность приживления органа и минимизирует риски отторжения после трансплантации
Директор Институт трансплантологии им.Шалимова: современная война - это политравма2 сентября 2024, 15:28 • 16387 просмотров