В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает

Иммуносупрессия является обязательной после пересадки органов. В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессанты и какими методами достигается эффективная иммуносупрессия, пишет УНН.

Об иммуносупрессии после трансплантации Иммуносупрессанты (или иммунодепрессанты) - лекарственные средства, подавляющие иммунные реакции, возникающие в организме в ответ на генетически чужеродный орган. После трансплантации каждый пациент должен пожизненно принимать лекарства (иммуносупрессивные препараты).

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Для обеспечения послетрансплантационной иммуносупрессии обычно используются комбинации препаратов, которые индивидуально подбираются, учитывая особенности каждого пациента и пересаженного органа.

В зависимости от этих факторов, подходы могут включать различные методики, направленные на достижение эффективной иммуносупрессии:

Этот подход включает все лекарства, которые дают сразу после трансплантации в повышенных дозах с целью предотвращения острого отторжения. Несмотря на то, что прием препаратов можно продолжать после выписки в течение первых 30 дней после трансплантации, они, как правило, не используются долгосрочно.

После трансплантации проводится посттрансплантационный мониторинг, включая назначение всех необходимых иммуносупрессивных препаратов до, во время или после операции с целью обеспечить долгосрочную защиту трансплантированного органа и поддерживать его функционирование.

Например, преднизон, циклоспорин, такролимус, мофетила микофенолат, азатиоприн или эверолимус. Однако, поддерживающая иммуносупрессия не включает любые иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизодов отторжения или для индукции.

Этот подход включает все иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизода острого отторжения в течение начального периода после трансплантации или в течение определенного периода наблюдения, обычно до 30 дней после диагностики острого отторжения.

На время пребывания в стационаре после трансплантации иммуносупрессивными препаратами обеспечивает больница, в которой была проведена пересадка. После выписки пациент получает рецепт на иммуносупрессивные лекарственные средства, с которым идет в аптеку и получает бесплатно все необходимые лекарства. Правильный выбор иммуносупрессивного препарата и подбор дозы обеспечивают успешность приживления органа и минимизирует риски отторжения после трансплантации