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Погибшие из-за войны не могут быть донорами: Верховная Рада изменила правила трансплантации органов

Погибшие из-за войны не могут быть донорами: Верховная Рада изменила правила трансплантации органов

Киев  •  УНН

 • 3955 просмотра

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Верховная Рада приняла закон об изменениях в трансплантации органов. Документ запрещает изъятие органов у погибших военных и создает Национальный трансплантологический комитет.

Украинцы, погибшие во время боевых действий, не смогут быть посмертными донорами органов и других анатомических материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на законопроект №9558, который опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Детали

Верховная Рада Украины 09 января 2025 года в целом приняла законопроект №9558, которым внесла изменения в порядок проведения трансплантаций в Украине.

Отныне украинцы, погибшие во время боевых действий, не смогут быть посмертными донорами органов и других анатомических материалов. Речь идет, в частности, о военнослужащих.

Ранее законодательство запрещало быть посмертными донорами военным и гражданским, погибшим в результате войны, но только на территории Донецкой и Луганской областей.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что целью инициативы является предотвращение манипуляций и враждебной пропаганды относительно трансплантации в Украине.

Четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или иных силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления, и манипуляциям в информационном пространстве, фейкам и враждебной пропаганде. Такие проявления информационной войны наносят вред положительному восприятию добровольного донорства органов, а это в свою очередь сможет затормозить развитие такого жизнеспасающего метода лечения как трансплантация

- говорится в документе.

Также изменения предусматривают создание Национального транспланталогического комитета. На этот орган возложат задачи по координации и упорядочению деятельности в сфере пересадки органов, тканей и клеток.

Законопроектом ввели новый статус - экстренности трансплантации по медицинским показаниям. Поэтому консилиум врачей сможет давать оценку неотложности пересадки органов.

Авторы проекта инициировали порядок трансплантации органов, тканей и клеток по принципу "домино", когда специалисты пересаживают материалы от одного пациента к другому в рамках одной сложной процедуры.

Кроме того, законопроект совершенствует порядок:

- проверки информации о серьезных случаях неблагоприятной реакции и подозрения и них в сфере трансплантации;

- рассмотрения жалоб или обращений медучреждений, проводящих трансплантацию;

- определение пригодности анатомических материалов для пересадки и их изъятия.

Ожидается, что это поможет оптимизировать распределение органов, а пациенты с серьезными заболеваниями смогут получить необходимую операцию в кратчайшие сроки.

Напомним

С января 2025 года ННЦХТ им. Шалимова переходит на финансирование через НСЗУ. Центр планирует заключить соглашения на 15 пакетов медицинских гарантий, включая трансплантацию органов и хирургические операции.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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