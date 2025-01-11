Более 3,5 тысячи украинцев ждут трансплантации - Минздрав
Киев • УНН
На начало 2025 года в Украине 3578 пациентов ожидают трансплантацию органов, больше всего нуждаются в почках. В 2024 году было проведено 337 пересадок почек, 107 - печени и 71 - сердца.
В Украине в очереди на трансплантацию по состоянию на начало 2025 года стоят более 3,5 тыс. пациентов: больше всего людей ожидают пересадку почек. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве сообщили, что по состоянию на начало 2025 года в национальном листе ожидания Единой государственной информационной системы трансплантации находится 3 578 пациентов.
Из этой очереди: 2 276 человек ожидают пересадку почек; 615 ждут донорское сердце; 586 нуждаются в пересадке печени
В то же время в прошлом году в Украине произошло 337 пересадок почек. Еще 107 пациентов получили новую печень, 71 - сердце.
Больше всего органных трансплантаций провели в:
- Львовском ТМО (140)
- Национальному научному центру хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова (91)
- Институте сердца МЗ Украины (52)
Кроме того, произошел рост в 18% в пересадках гемопоэтических стволовых клеток. Всего в 11 медицинских учреждениях провели 404 пересадки, из них 58 - детям.
Даже несмотря на полномасштабную войну россии против Украины система трансплантации в Украине не только выстояла, но и продолжает развиваться. Наши врачи успешно пересаживают сердце, легкие, почки, печень
По информации МОЗ Украины, все пациенты с пересаженным органом продолжают восстанавливаться, постепенно возвращаясь к полноценной жизни.
Напомним
Верховная Рада приняла закон об изменениях в трансплантации органов. Документ запрещает изъятие органов у погибших военных и создает Национальный трансплантологический комитет.