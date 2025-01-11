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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 3,5 тысячи украинцев ждут трансплантации - Минздрав

Более 3,5 тысячи украинцев ждут трансплантации - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 3916 просмотра

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На начало 2025 года в Украине 3578 пациентов ожидают трансплантацию органов, больше всего нуждаются в почках. В 2024 году было проведено 337 пересадок почек, 107 - печени и 71 - сердца.

В Украине в очереди на трансплантацию по состоянию на начало 2025 года стоят более 3,5 тыс. пациентов: больше всего людей ожидают пересадку почек. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что по состоянию на начало 2025 года в национальном листе ожидания Единой государственной информационной системы трансплантации находится 3 578 пациентов.

Из этой очереди: 2 276 человек ожидают пересадку почек; 615 ждут донорское сердце; 586 нуждаются в пересадке печени

- говорится в заметке Минздрава.

В то же время в прошлом году в Украине произошло 337 пересадок почек. Еще 107 пациентов получили новую печень, 71 - сердце. 

Больше всего органных трансплантаций провели в: 

  • Львовском ТМО (140)
    • Национальному научному центру хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова (91)
      • Институте сердца МЗ Украины (52)

        Кроме того, произошел рост в 18% в пересадках гемопоэтических стволовых клеток. Всего в 11 медицинских учреждениях провели 404 пересадки, из них 58 - детям. 

        Даже несмотря на полномасштабную войну россии против Украины система трансплантации в Украине не только выстояла, но и продолжает развиваться. Наши врачи успешно пересаживают сердце, легкие, почки, печень

        - отметили в Министерстве здравоохранения здоровья.

        По информации МОЗ Украины, все пациенты с пересаженным органом продолжают восстанавливаться, постепенно возвращаясь к полноценной жизни.

        Напомним

        Верховная Рада приняла закон об изменениях в трансплантации органов. Документ запрещает изъятие органов у погибших военных и создает Национальный трансплантологический комитет.

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        Здоровье
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