Более 3,5 тысячи украинцев ждут трансплантации - Минздрав

В Украине в очереди на трансплантацию по состоянию на начало 2025 года стоят более 3,5 тыс. пациентов: больше всего людей ожидают пересадку почек. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что по состоянию на начало 2025 года в национальном листе ожидания Единой государственной информационной системы трансплантации находится 3 578 пациентов.

Из этой очереди: 2 276 человек ожидают пересадку почек; 615 ждут донорское сердце; 586 нуждаются в пересадке печени - говорится в заметке Минздрава.

В то же время в прошлом году в Украине произошло 337 пересадок почек. Еще 107 пациентов получили новую печень, 71 - сердце.

Больше всего органных трансплантаций провели в:

Львовском ТМО (140)

Национальному научному центру хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова (91)

Институте сердца МЗ Украины (52)

Кроме того, произошел рост в 18% в пересадках гемопоэтических стволовых клеток. Всего в 11 медицинских учреждениях провели 404 пересадки, из них 58 - детям.

Даже несмотря на полномасштабную войну россии против Украины система трансплантации в Украине не только выстояла, но и продолжает развиваться. Наши врачи успешно пересаживают сердце, легкие, почки, печень - отметили в Министерстве здравоохранения здоровья.

По информации МОЗ Украины, все пациенты с пересаженным органом продолжают восстанавливаться, постепенно возвращаясь к полноценной жизни.

Напомним

Верховная Рада приняла закон об изменениях в трансплантации органов. Документ запрещает изъятие органов у погибших военных и создает Национальный трансплантологический комитет.