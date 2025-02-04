Трансплантация органов свиней: в США стартуют клинические испытания

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало двум биотехнологическим компаниям одобрение на проведение клинических испытаний по трансплантации органов генетически модифицированных свиней пациентам с почечной недостаточностью.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Достижения в области ксенотрансплантации - пересадки органов от одного вида к другому - набирают обороты, поскольку ученые разрабатывают методы редактирования генов, которые делают органы менее склонными к отторжению.

До сих пор подобные трансплантации одобрялись в рамках программы FDA, которая допускает использование исследуемых медицинских препаратов вне клинических испытаний только в тех случаях, когда пациенты находятся в критическом состоянии и у них нет больше вариантов.

Некоторые медицинские эксперты опасаются этических и медицинских аспектов таких трансплантаций, включая риск заражения болезнями, характерными для животных, которые распространяются среди людей, а также то, как помочь пациентам эффективно взвесить неизвестные риски.

Компания United Therapeutics Corporation заявила во вторник, что ее испытание начнется с шести пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности примерно в середине этого года. Участники исследования United Therapeutics должны быть в возрасте от 55 до 70 лет и находиться на диализе не менее шести месяцев.

Пациенты будут находиться под наблюдением в течение не менее 12 недель после операции, и перед принятием решения о расширении исследования будет проведена независимая проверка.

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Идея использования органов свиньи у людей не нова - один из первых зарегистрированных случаев был в 1838 году, когда врач пересадил роговицу свиньи человеку в безуспешной попытке исправить его зрение. Свиньи более широко распространены, чем некоторые приматы, и их органы больше похожи на человеческие, по словам медицинских экспертов.

Женщина из Алабамы в прошлом месяце стала самым долгоживущим получателем пересадки свиного органа. Тована Луни, 53 года, в ноябре получила свиную почку с 10 генными правками, разработанными для снижения риска отторжения органа.

Первый реципиент, Ричард Слейман, 62-летний работник Массачусетского департамента транспорта, прожил 52 дня после процедуры в прошлом году.

Лиза Писано, 54-летняя бабушка, получила свиную почку и сердечный насос в разные дни в апреле прошлого года. Она прожила 86 дней, хотя постепенно отказывающую почку пришлось удалить через 47 дней.

Луни пожертвовала почку своей матери несколько десятилетий назад, а затем у нее развилась почечная недостаточность из-за осложнений во время беременности. Она находилась на диализе почек почти восемь лет, в течение которых у нее выработался очень высокий уровень антител, аномально настроенных на атаку другой человеческой почки, что делало маловероятным, что она когда-либо получит донорский орган.

Наша цель - повысить доступность органов для трансплантации, чтобы предложить терапевтическую альтернативу пожизненному диализу - заявил в своем заявлении Ли Петерсон, исполнительный вице-президент по разработке продукции компании United Therapeutics.

Напомним,

53-летняя Тована Луни живет со свиной почкой уже 61 день после экспериментальной трансплантации. Пациентка, которая ранее пожертвовала почку матери, не могла получить человеческий орган из-за высокого уровня антител.