Трамп може посилити роль Нацгвардії у містах США для придушення заворушень

Пентагон розглядає план створення сил швидкого реагування на внутрішні заворушення, що може суттєво розширити повноваження Дональда Трампа у використанні Національної гвардії та викликає правові й політичні суперечки. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп може отримати новий інструмент впливу на ситуацію у містах США - підрозділи Нацгвардії, готові за лічені години придушувати масові заворушення чи протести. Як повідомляє The Washington Post, внутрішні документи Пентагону свідчать про опрацювання плану формування "Сил швидкого реагування на внутрішні громадянські заворушення".

За проєктом, близько 600 військовослужбовців розмістять у бойовій готовності на базах в Алабамі та Аризоні. Їх завданням стане оперативне розгортання у будь-якому місті країни за потреби. Потенційна вартість програми – сотні мільйонів доларів. Документи датовані кінцем липня – початком серпня та позначені як "до ухвалення рішення".

Ініціатива з’явилася на тлі нетипового використання Трампом Нацгвардії у попередні роки. Він відправляв війська до Лос-Анджелеса всупереч позиції місцевої влади для придушення протестів проти імміграційної політики, а також до Вашингтона, беручи під контроль столичну поліцію через заявлене "зростання злочинності".

Трамп бере під федеральний контроль поліцію Вашингтона та розгортає Нацгвардію: CNN пояснило, як це можливо

Правозахисники різко критикують ідею. Хіна Шамсі з Американського союзу громадянських свобод назвала її "вражаюче небезпечним захопленням влади", яке суперечить демократичним принципам та праву на мирний протест.

Юристи також наголошують: застосування Нацгвардії без згоди штатів може порушити законодавчі обмеження на використання військових сил усередині країни.

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ухвалила рішення про завершення розгортання частини підрозділів Національної гвардії в Лос-Анджелесі, які були задіяні для стримування протестів у липні.