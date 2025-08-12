Трамп бере під федеральний контроль поліцію Вашингтона та розгортає Нацгвардію: CNN пояснило, як це можливо

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що передає поліцейське управління Вашингтона в окрузі Колумбія "під прямий федеральний контроль" та розгортає війська Національної гвардії у столиці країни, посилаючись на надзвичайну ситуацію в галузі громадської безпеки після нападу на колишнього державного службовця, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як зазначає CNN, цей крок спирається на широкі, але тимчасові повноваження, надані законом США про самоуправління 1973 року, який збалансовує місцеве самоврядування з федеральним наглядом у столиці. Хоча президент США може взяти на себе контроль над поліцейським управлінням на строк до двох днів, продовження цих повноважень вимагатиме повідомлення Конгресу або зміни закону.

Це перший випадок історії закону, коли президент США узяв під контроль міську поліцію.

Заява Трампа пролунала після нападу на 19-річного колишнього співробітника Департаменту ефективності уряду (DOGE) під час спроби викрадення автомобіля 3 серпня. Хоча Трамп неодноразово критикував те, що він називає сплеском насильницьких злочинів у Вашингтоні, загальна кількість злочинів цього року нижча, ніж минулого року, зауважує видання.

"Вашингтон, округ Колумбія, буде звільнено сьогодні!" - заявив Трамп у понеділок на своїй сторінці Truth Social.

Заява також пролунала, коли юристи адміністрації Трампа перебували в залі суду в понеділок у перший день судового розгляду щодо законності розгортання Трампом Національної гвардії в Каліфорнії в червні на тлі протестів проти імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі.

Що кажуть керівники округів?

Мер Вашингтона Мюріел Боузер та керівники Департаменту столичної поліції Вашингтона не знали про наміри Трампа до його заяви, повідомили CNN три джерела.

Боузер назвала цей крок "тривожним і безпрецедентним" на пресконференції в понеділок, заявивши, що, на її думку, погляд Трампа на округ Колумбія був "сформований його досвідом в епоху COVID-19 під час першого терміну", коли злочинність різко зросла.

Голова профспілки поліцейських округу Колумбія Греггорі Пембертон заявив, що організація підтримує цей крок і згодна з тим, що "треба щось зробити".

Агенти Національної гвардії та ФБР вже працюють із поліцією

За даними Міністерства оборони США, Трамп також задіяв 800 військовослужбовців Національної гвардії округу Колумбія, причому до 200 з них були направлені для підтримки правоохоронних органів.

"Обов'язки цих співробітників включають адміністративні та логістичні функції, а також забезпечення фізичної присутності для підтримки правоохоронних органів", - заявило Міністерство оборони.

Окрім поліції, Трамп має широку юрисдикцію щодо справ міста. Штаб-квартири численних федеральних правоохоронних органів, включаючи ФБР, знаходяться у місті та підпорядковуються безпосередньо адміністрації.

Минулими вихідними Трамп перевів співробітників кількох федеральних агентств, включаючи до 130 агентів ФБР, для патрулювання кількох районів округу Колумбія спільно з поліцією.