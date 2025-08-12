$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11341 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12062 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10443 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9900 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13152 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18303 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81425 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128435 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Трамп бере під федеральний контроль поліцію Вашингтона та розгортає Нацгвардію: CNN пояснило, як це можливо

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Президент США Дональд Трамп передав поліцейське управління Вашингтона під прямий федеральний контроль та розгорнув війська Національної гвардії. Це перший випадок в історії, коли президент взяв під контроль міську поліцію, посилаючись на надзвичайну ситуацію після нападу на колишнього держслужбовця.

Трамп бере під федеральний контроль поліцію Вашингтона та розгортає Нацгвардію: CNN пояснило, як це можливо

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що передає поліцейське управління Вашингтона в окрузі Колумбія "під прямий федеральний контроль" та розгортає війська Національної гвардії у столиці країни, посилаючись на надзвичайну ситуацію в галузі громадської безпеки після нападу на колишнього державного службовця, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як зазначає CNN, цей крок спирається на широкі, але тимчасові повноваження, надані законом США про самоуправління 1973 року, який збалансовує місцеве самоврядування з федеральним наглядом у столиці. Хоча президент США може взяти на себе контроль над поліцейським управлінням на строк до двох днів, продовження цих повноважень вимагатиме повідомлення Конгресу або зміни закону.

Це перший випадок історії закону, коли президент США узяв під контроль міську поліцію.

Заява Трампа пролунала після нападу на 19-річного колишнього співробітника Департаменту ефективності уряду (DOGE) під час спроби викрадення автомобіля 3 серпня. Хоча Трамп неодноразово критикував те, що він називає сплеском насильницьких злочинів у Вашингтоні, загальна кількість злочинів цього року нижча, ніж минулого року, зауважує видання.

"Вашингтон, округ Колумбія, буде звільнено сьогодні!" - заявив Трамп у понеділок на своїй сторінці Truth Social.

Заява також пролунала, коли юристи адміністрації Трампа перебували в залі суду в понеділок у перший день судового розгляду щодо законності розгортання Трампом Національної гвардії в Каліфорнії в червні на тлі протестів проти імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі.

Що кажуть керівники округів?

Мер Вашингтона Мюріел Боузер та керівники Департаменту столичної поліції Вашингтона не знали про наміри Трампа до його заяви, повідомили CNN три джерела.

Боузер назвала цей крок "тривожним і безпрецедентним" на пресконференції в понеділок, заявивши, що, на її думку, погляд Трампа на округ Колумбія був "сформований його досвідом в епоху COVID-19 під час першого терміну", коли злочинність різко зросла.

Голова профспілки поліцейських округу Колумбія Греггорі Пембертон заявив, що організація підтримує цей крок і згодна з тим, що "треба щось зробити".

Агенти Національної гвардії та ФБР вже працюють із поліцією

За даними Міністерства оборони США, Трамп також задіяв 800 військовослужбовців Національної гвардії округу Колумбія, причому до 200 з них були направлені для підтримки правоохоронних органів.

"Обов'язки цих співробітників включають адміністративні та логістичні функції, а також забезпечення фізичної присутності для підтримки правоохоронних органів", - заявило Міністерство оборони.

Окрім поліції, Трамп має широку юрисдикцію щодо справ міста. Штаб-квартири численних федеральних правоохоронних органів, включаючи ФБР, знаходяться у місті та підпорядковуються безпосередньо адміністрації.

Минулими вихідними Трамп перевів співробітників кількох федеральних агентств, включаючи до 130 агентів ФБР, для патрулювання кількох районів округу Колумбія спільно з поліцією.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Національна гвардія США
Truth Social
Міністерство оборони США
Конгрес США
Вашингтон
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес