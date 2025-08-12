Трамп бере под федеральный контроль полицию Вашингтона и разворачивает Нацгвардию: CNN объяснило, как это возможно

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что передает полицейское управление Вашингтона в округе Колумбия «под прямой федеральный контроль» и развертывает войска Национальной гвардии в столице страны, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности после нападения на бывшего государственного служащего, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как отмечает CNN, этот шаг опирается на широкие, но временные полномочия, предоставленные законом США о самоуправлении 1973 года, который сбалансирует местное самоуправление с федеральным надзором в столице. Хотя президент США может взять под контроль полицейское управление на срок до двух дней, продление этих полномочий потребует уведомления Конгресса или изменения закона.

Это первый случай в истории закона, когда президент США взял под контроль городскую полицию.

Заявление Трампа прозвучало после нападения на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) при попытке угона автомобиля 3 августа. Хотя Трамп неоднократно критиковал то, что он называет всплеском насильственных преступлений в Вашингтоне, общее количество преступлений в этом году ниже, чем в прошлом году, отмечает издание.

«Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня!» - заявил Трамп в понедельник на своей странице Truth Social.

Заявление также прозвучало, когда юристы администрации Трампа находились в зале суда в понедельник в первый день судебного разбирательства по законности развертывания Трампом Национальной гвардии в Калифорнии в июне на фоне протестов против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе.

Что говорят руководители округов?

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер и руководители Департамента столичной полиции Вашингтона не знали о намерениях Трампа до его заявления, сообщили CNN три источника.

Боузер назвала этот шаг «тревожным и беспрецедентным» на пресс-конференции в понедельник, заявив, что, по ее мнению, взгляд Трампа на округ Колумбия был «сформирован его опытом в эпоху COVID-19 во время первого срока», когда преступность резко возросла.

Председатель профсоюза полицейских округа Колумбия Греггори Пембертон заявил, что организация поддерживает этот шаг и согласна с тем, что «надо что-то сделать».

Агенты Национальной гвардии и ФБР уже работают с полицией

По данным Министерства обороны США, Трамп также задействовал 800 военнослужащих Национальной гвардии округа Колумбия, причем до 200 из них были направлены для поддержки правоохранительных органов.

«Обязанности этих сотрудников включают административные и логистические функции, а также обеспечение физического присутствия для поддержки правоохранительных органов», - заявило Министерство обороны.

Помимо полиции, Трамп имеет широкую юрисдикцию в отношении дел города. Штаб-квартиры многочисленных федеральных правоохранительных органов, включая ФБР, находятся в городе и подчиняются непосредственно администрации.

В минувшие выходные Трамп перевел сотрудников нескольких федеральных агентств, включая до 130 агентов ФБР, для патрулирования нескольких районов округа Колумбия совместно с полицией.