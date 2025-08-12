Трамп бере под федеральный контроль полицию Вашингтона и разворачивает Нацгвардию: CNN объяснило, как это возможно

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
09:50 • 8648 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 9974 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 7986 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 7154 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 12046 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 17781 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79903 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127229 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 178472 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128959 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 15257 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 18678 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 13963 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT06:46 • 11692 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 14332 просмотра
публикации
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 8648 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 7058 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 14776 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79903 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127229 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Вадим Филашкин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 9494 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 21688 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 178464 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 122134 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 238172 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
Леопард 2
MIM-104 Patriot
Хранитель

Трамп бере под федеральный контроль полицию Вашингтона и разворачивает Нацгвардию: CNN объяснило, как это возможно

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Президент США Дональд Трамп передал полицейское управление Вашингтона под прямой федеральный контроль и развернул войска Национальной гвардии. Это первый случай в истории, когда президент взял под контроль городскую полицию, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию после нападения на бывшего госслужащего.

Трамп бере под федеральный контроль полицию Вашингтона и разворачивает Нацгвардию: CNN объяснило, как это возможно

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что передает полицейское управление Вашингтона в округе Колумбия «под прямой федеральный контроль» и развертывает войска Национальной гвардии в столице страны, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности после нападения на бывшего государственного служащего, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как отмечает CNN, этот шаг опирается на широкие, но временные полномочия, предоставленные законом США о самоуправлении 1973 года, который сбалансирует местное самоуправление с федеральным надзором в столице. Хотя президент США может взять под контроль полицейское управление на срок до двух дней, продление этих полномочий потребует уведомления Конгресса или изменения закона.

Это первый случай в истории закона, когда президент США взял под контроль городскую полицию.

Заявление Трампа прозвучало после нападения на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) при попытке угона автомобиля 3 августа. Хотя Трамп неоднократно критиковал то, что он называет всплеском насильственных преступлений в Вашингтоне, общее количество преступлений в этом году ниже, чем в прошлом году, отмечает издание.

«Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня!» - заявил Трамп в понедельник на своей странице Truth Social.

Заявление также прозвучало, когда юристы администрации Трампа находились в зале суда в понедельник в первый день судебного разбирательства по законности развертывания Трампом Национальной гвардии в Калифорнии в июне на фоне протестов против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе.

Что говорят руководители округов?

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер и руководители Департамента столичной полиции Вашингтона не знали о намерениях Трампа до его заявления, сообщили CNN три источника.

Боузер назвала этот шаг «тревожным и беспрецедентным» на пресс-конференции в понедельник, заявив, что, по ее мнению, взгляд Трампа на округ Колумбия был «сформирован его опытом в эпоху COVID-19 во время первого срока», когда преступность резко возросла.

Председатель профсоюза полицейских округа Колумбия Греггори Пембертон заявил, что организация поддерживает этот шаг и согласна с тем, что «надо что-то сделать».

Агенты Национальной гвардии и ФБР уже работают с полицией

По данным Министерства обороны США, Трамп также задействовал 800 военнослужащих Национальной гвардии округа Колумбия, причем до 200 из них были направлены для поддержки правоохранительных органов.

«Обязанности этих сотрудников включают административные и логистические функции, а также обеспечение физического присутствия для поддержки правоохранительных органов», - заявило Министерство обороны.

Помимо полиции, Трамп имеет широкую юрисдикцию в отношении дел города. Штаб-квартиры многочисленных федеральных правоохранительных органов, включая ФБР, находятся в городе и подчиняются непосредственно администрации.

В минувшие выходные Трамп перевел сотрудников нескольких федеральных агентств, включая до 130 агентов ФБР, для патрулирования нескольких районов округа Колумбия совместно с полицией.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Национальная гвардия США
Truth Social
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес