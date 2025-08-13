Трамп может усилить роль Нацгвардии в городах США для подавления беспорядков

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 10573 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 10386 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 29524 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 59138 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 42640 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 76585 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 41026 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 41089 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 113724 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 102631 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.2м/с
48%
756мм
Популярные новости
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 14171 просмотра
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 10745 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto02:17 • 16879 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 15820 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 8650 просмотра
публикации
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 10556 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 29493 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 21821 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 59112 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 76566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Марко Рубио
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 1412 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 9292 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 13712 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 21477 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 94899 просмотра
Актуальное
Хранитель
Вашингтон Пост
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136

Трамп может усилить роль Нацгвардии в городах США для подавления беспорядков

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Пентагон разрабатывает план создания сил быстрого реагирования Нацгвардии для подавления внутренних беспорядков. Эта инициатива стоимостью сотни миллионов долларов вызывает правовые и политические споры.

Трамп может усилить роль Нацгвардии в городах США для подавления беспорядков

Пентагон рассматривает план создания сил быстрого реагирования на внутренние беспорядки, что может существенно расширить полномочия Дональда Трампа по использованию Национальной гвардии и вызывает правовые и политические споры. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп может получить новый инструмент влияния на ситуацию в городах США – подразделения Нацгвардии, готовые за считанные часы подавлять массовые беспорядки или протесты. Как сообщает The Washington Post, внутренние документы Пентагона свидетельствуют о проработке плана формирования "Сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки".

По проекту, около 600 военнослужащих разместят в боевой готовности на базах в Алабаме и Аризоне. Их задачей станет оперативное развертывание в любом городе страны при необходимости. Потенциальная стоимость программы – сотни миллионов долларов. Документы датированы концом июля – началом августа и помечены как "до принятия решения".

Инициатива появилась на фоне нетипичного использования Трампом Нацгвардии в предыдущие годы. Он отправлял войска в Лос-Анджелес вопреки позиции местных властей для подавления протестов против иммиграционной политики, а также в Вашингтон, беря под контроль столичную полицию из-за заявленного "роста преступности".

Трамп бере под федеральный контроль полицию Вашингтона и разворачивает Нацгвардию: CNN объяснило, как это возможно12.08.25, 13:25 • 2342 просмотра

Правозащитники резко критикуют идею. Хина Шамси из Американского союза гражданских свобод назвала ее "поразительно опасным захватом власти", который противоречит демократическим принципам и праву на мирный протест.

Юристы также отмечают: применение Нацгвардии без согласия штатов может нарушить законодательные ограничения на использование военных сил внутри страны.

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приняла решение о завершении развертывания части подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, которые были задействованы для сдерживания протестов в июле.

Степан Гафтко

Новости Мира
Национальная гвардия США
Аризона
Хранитель
Алабама
Пентагон
Вашингтон Пост
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес