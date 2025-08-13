Трамп может усилить роль Нацгвардии в городах США для подавления беспорядков

Пентагон рассматривает план создания сил быстрого реагирования на внутренние беспорядки, что может существенно расширить полномочия Дональда Трампа по использованию Национальной гвардии и вызывает правовые и политические споры. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп может получить новый инструмент влияния на ситуацию в городах США – подразделения Нацгвардии, готовые за считанные часы подавлять массовые беспорядки или протесты. Как сообщает The Washington Post, внутренние документы Пентагона свидетельствуют о проработке плана формирования "Сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки".

По проекту, около 600 военнослужащих разместят в боевой готовности на базах в Алабаме и Аризоне. Их задачей станет оперативное развертывание в любом городе страны при необходимости. Потенциальная стоимость программы – сотни миллионов долларов. Документы датированы концом июля – началом августа и помечены как "до принятия решения".

Инициатива появилась на фоне нетипичного использования Трампом Нацгвардии в предыдущие годы. Он отправлял войска в Лос-Анджелес вопреки позиции местных властей для подавления протестов против иммиграционной политики, а также в Вашингтон, беря под контроль столичную полицию из-за заявленного "роста преступности".

Трамп бере под федеральный контроль полицию Вашингтона и разворачивает Нацгвардию: CNN объяснило, как это возможно

Правозащитники резко критикуют идею. Хина Шамси из Американского союза гражданских свобод назвала ее "поразительно опасным захватом власти", который противоречит демократическим принципам и праву на мирный протест.

Юристы также отмечают: применение Нацгвардии без согласия штатов может нарушить законодательные ограничения на использование военных сил внутри страны.

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приняла решение о завершении развертывания части подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, которые были задействованы для сдерживания протестов в июле.