Газова електростанція за підтримки Трампа може стати найбільшим забруднювачем повітря у США
Київ • УНН
Нова газова електростанція потужністю 9,2 ГВт, підтримана адміністрацією Трампа, ризикує стати найбільшим джерелом викидів парникових газів у США. За оцінками, вона може викидати до 19,4 мільйона тонн CO2 щорічно, перевищуючи найпотужніші вугільні станції.
Масштабний проект нової газової електростанції потужністю 9,2 Гігавата, який отримав підтримку адміністрації Дональда Трампа, ризикує стати найбільшим джерелом викидів парникових газів у енергетичному секторі країни. За оцінками аналітиків BloombergNEF, у разі завершення будівництва цей об'єкт випередить за обсягами забруднення навіть найпотужніші вугільні станції, що наразі функціонують у Сполучених Штатах. Про це пише УНН.
Деталі
Якщо станція працюватиме на 65% своєї потужності з використанням стандартних газових турбін комбінованого циклу, вона може викидати приблизно 19,4 мільйона метричних тонн вуглекислого газу щорічно
Масштаби проекту та екологічні ризики
Нова станція, здатна забезпечити електроенергією мільйони домогосподарств, стала частиною стратегії адміністрації Трампа щодо розширення видобутку та використання викопного палива під гаслом енергетичної незалежності.
Дим від лісових пожеж забирає понад 24 тисячі життів у США щороку: нове дослідження05.02.26, 04:01 • 4620 переглядiв
Проте екологи та аналітики Rhodium Group підкреслюють, що навіть за помірними прогнозами річні викиди об’єкта становитимуть близько 16,2 мільйона тонн CO2. Для порівняння: це еквівалентно викидам від майже 3,8 мільйона легкових автомобілів з бензиновими двигунами протягом року.
Енергетична політика на тлі кліматичних викликів
Поява такого потужного газового об'єкта відбувається на тлі скасування адміністрацією Трампа низки екологічних обмежень для промислових підприємств.
В Чорному морі зафіксували маслянисту плівку після російської атаки на цистерни з олією - ЦПД11.02.26, 12:14 • 3664 перегляди
Зокрема, нещодавні рішення про дворічні виключення з норм якості повітря для нафтохімічних заводів у Техасі та Луїзіані вже викликали протести місцевих громад. Поки Білий дім просуває газ як "чистішу альтернативу" вугіллю, науковці застерігають, що повний життєвий цикл викидів метану при видобутку та транспортуванні може нівелювати будь-які екологічні переваги такого переходу.
Порівняння з вугільною генерацією
Згідно з даними EPA, вугільна електростанція James H. Miller Jr. в Алабамі, яка досі вважалася одним із лідерів за обсягами забруднення, у 2023 році випустила близько 16,6 мільйона тонн вуглекислого газу. Таким чином, новий газовий гігант не просто зрівняється з вугільними потужностями минулого покоління, а й, ймовірно, встановить новий антирекорд для американської енергосистеми.
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10.02.26, 07:20 • 17430 переглядiв