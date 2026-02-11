В Чорному морі зафіксували маслянисту плівку після російської атаки на цистерни з олією - ЦПД

Фото: ЦПД РНБО України

В акваторії Чорного моря поблизу Одеського району знову виявили маслянисті плями на воді після атаки рф. Забруднення зафіксували також на території національного природного парку "Тузловські лимани", і площа ураження сягає близько 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

Причина - пошкодження цистерн у районі Аджалицького лиману із соняшниковою олією російськими БПЛА наприкінці грудня 2025 року. Внаслідок цього частина олії потрапила в море. На території "Тузловських лиманів" співробітники нацпарку наразі фіксують забруднення площі близько 10 000 м² - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, попри те, що основна маса олії з часом полімеризувалася й осіла на дні Одеської затоки, її плівка на поверхні обмежує доступ кисню та ускладнює дихання морських організмів. Під час останнього шторму це спричинило масову загибель крабів.

Цей інцидент - черговий акт екологічного терору рф у Чорному морі. Атаки по портах, цивільних промислових і логістичних об’єктах створюють не лише загрози життю людей, а й знищують екосистему, наслідки чого виходять далеко за межі бойових дій - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок російської агресії екології України завдано збитків на 94 млрд доларів. Тонни шкідливих речовин потрапляють в повітря через щоденні обстріли.