ukenru
Ексклюзив
09:46 • 1166 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 8368 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 13722 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 29289 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 31479 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29144 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30315 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24603 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19702 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22736 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Публікації
Ексклюзиви
В Чорному морі зафіксували маслянисту плівку після російської атаки на цистерни з олією - ЦПД

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В акваторії Чорного моря та на території національного природного парку "Тузловські лимани" виявлено маслянисті плями. Забруднення площею 10 тисяч квадратних метрів спричинене пошкодженням цистерн з соняшниковою олією російськими БПЛА.

В Чорному морі зафіксували маслянисту плівку після російської атаки на цистерни з олією - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО України

В акваторії Чорного моря поблизу Одеського району знову виявили маслянисті плями на воді після атаки рф. Забруднення зафіксували також на території національного природного парку "Тузловські лимани", і площа ураження сягає близько 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

Причина - пошкодження цистерн у районі Аджалицького лиману із соняшниковою олією російськими БПЛА наприкінці грудня 2025 року. Внаслідок цього частина олії потрапила в море. На території "Тузловських лиманів" співробітники нацпарку наразі фіксують забруднення площі близько 10 000 м²

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, попри те, що основна маса олії з часом полімеризувалася й осіла на дні Одеської затоки, її плівка на поверхні обмежує доступ кисню та ускладнює дихання морських організмів. Під час останнього шторму це спричинило масову загибель крабів.

Цей інцидент - черговий акт екологічного терору рф у Чорному морі. Атаки по портах, цивільних промислових і логістичних об’єктах створюють не лише загрози життю людей, а й знищують екосистему, наслідки чого виходять далеко за межі бойових дій

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок російської агресії екології України завдано збитків на 94 млрд доларів. Тонни шкідливих речовин потрапляють в повітря через щоденні обстріли.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПогода та довкілля
Тварини
Війна в Україні
Україна
Одеса