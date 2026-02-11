В Черном море зафиксировали маслянистую пленку после российской атаки на цистерны с маслом - ЦПД

$43.030.02
Эксклюзив
09:46 • 1266 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 8598 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 13794 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 29366 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 31539 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 29183 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30354 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24621 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19717 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22756 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Популярные новости
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 13881 просмотра
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния04:40 • 4834 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 10109 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным05:38 • 4534 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 10797 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 8590 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 32250 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 38929 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 35101 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 50001 просмотра
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 2816 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26235 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 27916 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27191 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52633 просмотра
В Черном море зафиксировали маслянистую пленку после российской атаки на цистерны с маслом - ЦПД

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В акватории Черного моря и на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружены маслянистые пятна. Загрязнение площадью 10 тысяч квадратных метров вызвано повреждением цистерн с подсолнечным маслом российскими БПЛА.

В Черном море зафиксировали маслянистую пленку после российской атаки на цистерны с маслом - ЦПД
Фото: ЦПД СНБО Украины

В акватории Черного моря вблизи Одесского района снова обнаружили маслянистые пятна на воде после атаки рф. Загрязнение зафиксировали также на территории национального природного парка "Тузловские лиманы", и площадь поражения достигает около 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

Причина - повреждение цистерн в районе Аджалыкского лимана с подсолнечным маслом российскими БПЛА в конце декабря 2025 года. В результате часть масла попала в море. На территории "Тузловских лиманов" сотрудники нацпарка сейчас фиксируют загрязнение площади около 10 000 м²

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, несмотря на то, что основная масса масла со временем полимеризовалась и осела на дне Одесского залива, ее пленка на поверхности ограничивает доступ кислорода и затрудняет дыхание морских организмов. Во время последнего шторма это привело к массовой гибели крабов.

Этот инцидент - очередной акт экологического террора рф в Черном море. Атаки по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам создают не только угрозы жизни людей, но и уничтожают экосистему, последствия чего выходят далеко за пределы боевых действий

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате российской агрессии экологии Украины нанесен ущерб на 94 млрд долларов. Тонны вредных веществ попадают в воздух из-за ежедневных обстрелов.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеПогода и окружающая среда
Животные
Война в Украине
Украина
Одесса