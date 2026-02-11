В Черном море зафиксировали маслянистую пленку после российской атаки на цистерны с маслом - ЦПД

Фото: ЦПД СНБО Украины

В акватории Черного моря вблизи Одесского района снова обнаружили маслянистые пятна на воде после атаки рф. Загрязнение зафиксировали также на территории национального природного парка "Тузловские лиманы", и площадь поражения достигает около 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

Причина - повреждение цистерн в районе Аджалыкского лимана с подсолнечным маслом российскими БПЛА в конце декабря 2025 года. В результате часть масла попала в море. На территории "Тузловских лиманов" сотрудники нацпарка сейчас фиксируют загрязнение площади около 10 000 м² - говорится в сообщении.

По предварительной информации, несмотря на то, что основная масса масла со временем полимеризовалась и осела на дне Одесского залива, ее пленка на поверхности ограничивает доступ кислорода и затрудняет дыхание морских организмов. Во время последнего шторма это привело к массовой гибели крабов.

Этот инцидент - очередной акт экологического террора рф в Черном море. Атаки по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам создают не только угрозы жизни людей, но и уничтожают экосистему, последствия чего выходят далеко за пределы боевых действий - говорится в сообщении.

Напомним

В результате российской агрессии экологии Украины нанесен ущерб на 94 млрд долларов. Тонны вредных веществ попадают в воздух из-за ежедневных обстрелов.