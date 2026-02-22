Газовая электростанция при поддержке Трампа может стать крупнейшим загрязнителем воздуха в США

Масштабный проект новой газовой электростанции мощностью 9,2 гигаватта, получивший поддержку администрации Дональда Трампа, рискует стать крупнейшим источником выбросов парниковых газов в энергетическом секторе страны. По оценкам аналитиков BloombergNEF, в случае завершения строительства этот объект опередит по объемам загрязнения даже самые мощные угольные станции, ныне функционирующие в Соединенных Штатах. Об этом пишет УНН.

Детали

Если станция будет работать на 65% своей мощности с использованием стандартных газовых турбин комбинированного цикла, она может выбрасывать примерно 19,4 миллиона метрических тонн углекислого газа ежегодно – отмечает Хелен Коу, руководитель отдела анализа электроэнергетики США в BloombergNEF.

Масштабы проекта и экологические риски

Новая станция, способная обеспечить электроэнергией миллионы домохозяйств, стала частью стратегии администрации Трампа по расширению добычи и использования ископаемого топлива под лозунгом энергетической независимости.

Дым от лесных пожаров уносит более 24 тысяч жизней в США ежегодно: новое исследование

Однако экологи и аналитики Rhodium Group подчеркивают, что даже по умеренным прогнозам годовые выбросы объекта составят около 16,2 миллиона тонн CO2. Для сравнения: это эквивалентно выбросам от почти 3,8 миллиона легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в течение года.

Энергетическая политика на фоне климатических вызовов

Появление такого мощного газового объекта происходит на фоне отмены администрацией Трампа ряда экологических ограничений для промышленных предприятий.

В Черном море зафиксировали маслянистую пленку после российской атаки на цистерны с маслом - ЦПД

В частности, недавние решения о двухлетних исключениях из норм качества воздуха для нефтехимических заводов в Техасе и Луизиане уже вызвали протесты местных общин. Пока Белый дом продвигает газ как "более чистую альтернативу" углю, ученые предостерегают, что полный жизненный цикл выбросов метана при добыче и транспортировке может нивелировать любые экологические преимущества такого перехода.

Сравнение с угольной генерацией

Согласно данным EPA, угольная электростанция James H. Miller Jr. в Алабаме, которая до сих пор считалась одним из лидеров по объемам загрязнения, в 2023 году выпустила около 16,6 миллиона тонн углекислого газа. Таким образом, новый газовый гигант не просто сравнится с угольными мощностями прошлого поколения, но и, вероятно, установит новый антирекорд для американской энергосистемы.

Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм