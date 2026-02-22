$43.270.00
00:48 • 398 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 3094 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 10554 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Газовая электростанция при поддержке Трампа может стать крупнейшим загрязнителем воздуха в США

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Новая газовая электростанция мощностью 9,2 ГВт, поддерживаемая администрацией Трампа, рискует стать крупнейшим источником выбросов парниковых газов в США. По оценкам, она может выбрасывать до 19,4 миллиона тонн CO2 ежегодно, превышая самые мощные угольные станции.

Газовая электростанция при поддержке Трампа может стать крупнейшим загрязнителем воздуха в США

Масштабный проект новой газовой электростанции мощностью 9,2 гигаватта, получивший поддержку администрации Дональда Трампа, рискует стать крупнейшим источником выбросов парниковых газов в энергетическом секторе страны. По оценкам аналитиков BloombergNEF, в случае завершения строительства этот объект опередит по объемам загрязнения даже самые мощные угольные станции, ныне функционирующие в Соединенных Штатах. Об этом пишет УНН.

Детали

Если станция будет работать на 65% своей мощности с использованием стандартных газовых турбин комбинированного цикла, она может выбрасывать примерно 19,4 миллиона метрических тонн углекислого газа ежегодно

– отмечает Хелен Коу, руководитель отдела анализа электроэнергетики США в BloombergNEF.

Масштабы проекта и экологические риски

Новая станция, способная обеспечить электроэнергией миллионы домохозяйств, стала частью стратегии администрации Трампа по расширению добычи и использования ископаемого топлива под лозунгом энергетической независимости.

Дым от лесных пожаров уносит более 24 тысяч жизней в США ежегодно: новое исследование05.02.26, 04:01 • 4620 просмотров

Однако экологи и аналитики Rhodium Group подчеркивают, что даже по умеренным прогнозам годовые выбросы объекта составят около 16,2 миллиона тонн CO2. Для сравнения: это эквивалентно выбросам от почти 3,8 миллиона легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в течение года.

Энергетическая политика на фоне климатических вызовов

Появление такого мощного газового объекта происходит на фоне отмены администрацией Трампа ряда экологических ограничений для промышленных предприятий.

В Черном море зафиксировали маслянистую пленку после российской атаки на цистерны с маслом - ЦПД11.02.26, 12:14 • 3664 просмотра

В частности, недавние решения о двухлетних исключениях из норм качества воздуха для нефтехимических заводов в Техасе и Луизиане уже вызвали протесты местных общин. Пока Белый дом продвигает газ как "более чистую альтернативу" углю, ученые предостерегают, что полный жизненный цикл выбросов метана при добыче и транспортировке может нивелировать любые экологические преимущества такого перехода.

Сравнение с угольной генерацией

Согласно данным EPA, угольная электростанция James H. Miller Jr. в Алабаме, которая до сих пор считалась одним из лидеров по объемам загрязнения, в 2023 году выпустила около 16,6 миллиона тонн углекислого газа. Таким образом, новый газовый гигант не просто сравнится с угольными мощностями прошлого поколения, но и, вероятно, установит новый антирекорд для американской энергосистемы.

Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10.02.26, 07:20 • 17430 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Энергетика
Электроэнергия
Алабама
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты