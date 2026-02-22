Газовая электростанция при поддержке Трампа может стать крупнейшим загрязнителем воздуха в США
Новая газовая электростанция мощностью 9,2 ГВт, поддерживаемая администрацией Трампа, рискует стать крупнейшим источником выбросов парниковых газов в США. По оценкам, она может выбрасывать до 19,4 миллиона тонн CO2 ежегодно, превышая самые мощные угольные станции.
Масштабный проект новой газовой электростанции мощностью 9,2 гигаватта, получивший поддержку администрации Дональда Трампа, рискует стать крупнейшим источником выбросов парниковых газов в энергетическом секторе страны. По оценкам аналитиков BloombergNEF, в случае завершения строительства этот объект опередит по объемам загрязнения даже самые мощные угольные станции, ныне функционирующие в Соединенных Штатах. Об этом пишет УНН.
Детали
Если станция будет работать на 65% своей мощности с использованием стандартных газовых турбин комбинированного цикла, она может выбрасывать примерно 19,4 миллиона метрических тонн углекислого газа ежегодно
Масштабы проекта и экологические риски
Новая станция, способная обеспечить электроэнергией миллионы домохозяйств, стала частью стратегии администрации Трампа по расширению добычи и использования ископаемого топлива под лозунгом энергетической независимости.
Однако экологи и аналитики Rhodium Group подчеркивают, что даже по умеренным прогнозам годовые выбросы объекта составят около 16,2 миллиона тонн CO2. Для сравнения: это эквивалентно выбросам от почти 3,8 миллиона легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в течение года.
Энергетическая политика на фоне климатических вызовов
Появление такого мощного газового объекта происходит на фоне отмены администрацией Трампа ряда экологических ограничений для промышленных предприятий.
В частности, недавние решения о двухлетних исключениях из норм качества воздуха для нефтехимических заводов в Техасе и Луизиане уже вызвали протесты местных общин. Пока Белый дом продвигает газ как "более чистую альтернативу" углю, ученые предостерегают, что полный жизненный цикл выбросов метана при добыче и транспортировке может нивелировать любые экологические преимущества такого перехода.
Сравнение с угольной генерацией
Согласно данным EPA, угольная электростанция James H. Miller Jr. в Алабаме, которая до сих пор считалась одним из лидеров по объемам загрязнения, в 2023 году выпустила около 16,6 миллиона тонн углекислого газа. Таким образом, новый газовый гигант не просто сравнится с угольными мощностями прошлого поколения, но и, вероятно, установит новый антирекорд для американской энергосистемы.
