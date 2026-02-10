$43.050.09
9 февраля, 22:01 • 7066 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 13877 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 14245 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 14324 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 14192 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 15222 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 17175 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 28334 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 45491 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43419 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Агентство по охране окружающей среды США отменило историческую политику ограничения выбросов для электростанций и автомобильной отрасли. Это решение, направленное на стимулирование энергетического сектора, вызывает беспокойство экологов.

Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) под руководством администрации Дональда Трампа объявило о полной отмене исторической политики ограничения выбросов для электростанций и автомобильной отрасли. Этот шаг является частью стратегии президента по дерегуляции энергетического сектора. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение об отмене лимитов на выбросы углекислого газа рассматривается как одно из самых радикальных изменений во внутренней политике США. Новые правила позволят компаниям работать по менее строгим стандартам, что, по расчетам администрации, должно стимулировать внутреннее производство энергии и снизить цены для потребителей.

Это проложит путь для американских компаний к росту без чрезмерного бремени бюрократических ограничений

– отмечают представители EPA в комментарии Bloomberg.

Администрация Трампа настаивает, что предыдущие нормы были слишком обременительными для угольной и газовой промышленности. Отмена политики также затрагивает стандарты топливной эффективности для автотранспорта, что позволит автопроизводителям замедлить переход на электромобили.

Глобальные температуры в 2025 году снизились, однако ученые предупреждают о новых рекордах17.01.26, 03:01 • 4813 просмотров

Ожидается, что этот указ вызовет волну судебных исков от экологических организаций и отдельных штатов, таких как Калифорния, которые стремятся сохранить жесткий контроль за загрязнением воздуха.

Реакция рынка и экологические последствия

Экологические активисты и ученые уже выразили серьезную обеспокоенность, утверждая, что такой откат отбросит США на десятилетия назад в борьбе с изменением климата. Однако представители нефтегазовой отрасли приветствовали этот шаг, видя в нем возможность для новых инвестиций и расширения добычи.

Это означает усиление энергетической безопасности для моей страны

– неоднократно подчеркивал президент Трамп во время выступлений.

Он обещал сделать США энергетически доминирующим государством.

Несмотря на масштабную отмену федеральных норм, многие крупные корпорации могут остаться верными своим целям по декарбонизации из-за давления инвесторов и глобальных рыночных трендов.

Администрация Трампа выходит из 66 международных организаций, продолжая отходить от глобального сотрудничества08.01.26, 15:04 • 6349 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Bloomberg L.P.
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты