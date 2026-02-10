Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) под руководством администрации Дональда Трампа объявило о полной отмене исторической политики ограничения выбросов для электростанций и автомобильной отрасли. Этот шаг является частью стратегии президента по дерегуляции энергетического сектора. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Решение об отмене лимитов на выбросы углекислого газа рассматривается как одно из самых радикальных изменений во внутренней политике США. Новые правила позволят компаниям работать по менее строгим стандартам, что, по расчетам администрации, должно стимулировать внутреннее производство энергии и снизить цены для потребителей.

Это проложит путь для американских компаний к росту без чрезмерного бремени бюрократических ограничений – отмечают представители EPA в комментарии Bloomberg.

Администрация Трампа настаивает, что предыдущие нормы были слишком обременительными для угольной и газовой промышленности. Отмена политики также затрагивает стандарты топливной эффективности для автотранспорта, что позволит автопроизводителям замедлить переход на электромобили.

Ожидается, что этот указ вызовет волну судебных исков от экологических организаций и отдельных штатов, таких как Калифорния, которые стремятся сохранить жесткий контроль за загрязнением воздуха.

Реакция рынка и экологические последствия

Экологические активисты и ученые уже выразили серьезную обеспокоенность, утверждая, что такой откат отбросит США на десятилетия назад в борьбе с изменением климата. Однако представители нефтегазовой отрасли приветствовали этот шаг, видя в нем возможность для новых инвестиций и расширения добычи.

Это означает усиление энергетической безопасности для моей страны – неоднократно подчеркивал президент Трамп во время выступлений.

Он обещал сделать США энергетически доминирующим государством.

Несмотря на масштабную отмену федеральных норм, многие крупные корпорации могут остаться верными своим целям по декарбонизации из-за давления инвесторов и глобальных рыночных трендов.

