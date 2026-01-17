$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 11595 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 16278 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 20765 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19484 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36240 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32085 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27945 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25852 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25172 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 20766 просмотра
Глобальные температуры в 2025 году снизились, однако ученые предупреждают о новых рекордах

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Глобальные температуры в 2025 году не превысили пиковые показатели 2024 года из-за Ла-Нинья, но все равно стали одними из самых теплых. Средняя температура была на 1,47°C выше доиндустриального уровня, а ученые предупреждают о дальнейшем потеплении.

Глобальные температуры в 2025 году снизились, однако ученые предупреждают о новых рекордах

Согласно новым данным Европейской климатической службы "Copernicus" и Метеорологического бюро Великобритании, глобальные температуры в 2025 году не смогли превзойти пиковые показатели 2024 года. Основной причиной временного "охлаждения" стало влияние природного явления Ла-Нинья в Тихом океане. Однако 2025 год все равно вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом пишет УНН.

Детали

Несмотря на естественный охлаждающий эффект Ла-Нинья, средняя глобальная температура в 2025 году была на 1,47°C выше доиндустриального уровня. Ученые отмечают, что тенденция потепления остается неизменной из-за выбросов углерода.

Не все так плохо: главные климатические победы 2025 года, дающие миру шанс – Bloomberg24.12.25, 18:27 • 3967 просмотров

По словам профессора Роуэна Саттона из Метеорологического бюро, "планета продолжает реагировать потеплением на рост концентрации парниковых газов".

Тревожные прогнозы и экстремальная погода

Заместитель директора "Copernicus" доктор Саманта Берджесс предупредила, что через двадцать лет нынешние показатели будут казаться "относительно прохладными".

В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда16.12.25, 01:10 • 3816 просмотров

Похоже, что мы превысим уровень долгосрочного потепления в 1,5 градуса к концу этого десятилетия

- отметила Берджесс.

Даже в "более прохладный" год мир столкнулся с экстремальными явлениями:

  • разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе;
    • мощный ураган "Мелисса" в октябре;
      • рекордная жара в Антарктиде.

        Приближение к критической черте

        Последние три года (2023–2025) стали самым теплым трехлетним периодом в истории, что фактически подвело планету к нарушению целей Парижского соглашения. Климатологи обеспокоены тем, что даже в годы Ла-Нинья температура остается аномально высокой, что свидетельствует о значительном накоплении тепла в океанах. 

        Ежегодное обследование Арктики выявило разрушение окружающей среды17.12.25, 06:17 • 4208 просмотров

        Степан Гафтко

