Глобальные температуры в 2025 году снизились, однако ученые предупреждают о новых рекордах
Киев • УНН
Глобальные температуры в 2025 году не превысили пиковые показатели 2024 года из-за Ла-Нинья, но все равно стали одними из самых теплых. Средняя температура была на 1,47°C выше доиндустриального уровня, а ученые предупреждают о дальнейшем потеплении.
Согласно новым данным Европейской климатической службы "Copernicus" и Метеорологического бюро Великобритании, глобальные температуры в 2025 году не смогли превзойти пиковые показатели 2024 года. Основной причиной временного "охлаждения" стало влияние природного явления Ла-Нинья в Тихом океане. Однако 2025 год все равно вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом пишет УНН.
Детали
Несмотря на естественный охлаждающий эффект Ла-Нинья, средняя глобальная температура в 2025 году была на 1,47°C выше доиндустриального уровня. Ученые отмечают, что тенденция потепления остается неизменной из-за выбросов углерода.
Не все так плохо: главные климатические победы 2025 года, дающие миру шанс – Bloomberg24.12.25, 18:27 • 3967 просмотров
По словам профессора Роуэна Саттона из Метеорологического бюро, "планета продолжает реагировать потеплением на рост концентрации парниковых газов".
Тревожные прогнозы и экстремальная погода
Заместитель директора "Copernicus" доктор Саманта Берджесс предупредила, что через двадцать лет нынешние показатели будут казаться "относительно прохладными".
В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда16.12.25, 01:10 • 3816 просмотров
Похоже, что мы превысим уровень долгосрочного потепления в 1,5 градуса к концу этого десятилетия
Даже в "более прохладный" год мир столкнулся с экстремальными явлениями:
- разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе;
- мощный ураган "Мелисса" в октябре;
- рекордная жара в Антарктиде.
Приближение к критической черте
Последние три года (2023–2025) стали самым теплым трехлетним периодом в истории, что фактически подвело планету к нарушению целей Парижского соглашения. Климатологи обеспокоены тем, что даже в годы Ла-Нинья температура остается аномально высокой, что свидетельствует о значительном накоплении тепла в океанах.
Ежегодное обследование Арктики выявило разрушение окружающей среды17.12.25, 06:17 • 4208 просмотров