Глобальні температури у 2025 році знизилися, проте вчені попереджають про нові рекорди

Глобальні температури у 2025 році не перевищили пікові показники 2024 року через Ла-Нінья, але все одно стали одними з найтепліших. Середня температура була на 1,47°C вищою за доіндустріальний рівень, а вчені попереджають про подальше потепління.
Згідно з новими даними Європейської кліматичної служби "Copernicus" та Метеорологічного бюро Великої Британії, глобальні температури у 2025 році не змогли перевершити пікові показники 2024 року. Основною причиною тимчасового "охолодження" став вплив природного явища Ла–Нінья в Тихому океані. Проте 2025 рік усе одно увійшов до трійки найтепліших за всю історію спостережень. Про це пише УНН.
Деталі
Попри природний охолоджувальний ефект Ла–Нінья, середня глобальна температура у 2025 році була на 1,47°C вищою за доіндустріальний рівень. Вчені наголошують, що тенденція потепління залишається незмінною через викиди вуглецю.
За словами професора Роуена Саттона з Метеорологічного бюро, "планета продовжує реагувати потеплінням на зростання концентрації парникових газів".
Тривожні прогнози та екстремальна погода
Заступниця директора "Copernicus" доктор Саманта Берджесс попередила, що через двадцять років нинішні показники здаватимуться "відносно прохолодними".
Схоже, що ми перевищимо рівень довгострокового потепління в 1,5 градуса до кінця цього десятиліття
Навіть у "прохолодніший" рік світ зіткнувся з екстремальними явищами:
- руйнівні лісові пожежі в Лос–Анджелесі в січні;
- потужний ураган "Мелісса" в жовтні;
- рекордна спека в Антарктиді.
Наближення до критичної межі
Останні три роки (2023–2025) стали найтеплішим трирічним періодом в історії, що фактично підвело планету до порушення цілей Паризької угоди. Кліматологи стурбовані тим, що навіть у роки Ла–Нінья температура залишається аномально високою, що свідчить про значне накопичення тепла в океанах.
