Глобальні температури у 2025 році знизилися, проте вчені попереджають про нові рекорди

00:18 • 656 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 10068 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 14731 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18797 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18509 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35569 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31637 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27775 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25749 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24966 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла16 січня, 15:41 • 4102 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14531 перегляди
Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ16 січня, 18:43 • 3500 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 4104 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками20:46 • 5244 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18797 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14544 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47760 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79109 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 97547 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кетрін, принцеса Уельська
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Венесуела
Німеччина
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 104 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 4122 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20258 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25127 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36718 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Глобальні температури у 2025 році знизилися, проте вчені попереджають про нові рекорди

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Глобальні температури у 2025 році не перевищили пікові показники 2024 року через Ла-Нінья, але все одно стали одними з найтепліших. Середня температура була на 1,47°C вищою за доіндустріальний рівень, а вчені попереджають про подальше потепління.

Глобальні температури у 2025 році знизилися, проте вчені попереджають про нові рекорди

Згідно з новими даними Європейської кліматичної служби "Copernicus" та Метеорологічного бюро Великої Британії, глобальні температури у 2025 році не змогли перевершити пікові показники 2024 року. Основною причиною тимчасового "охолодження" став вплив природного явища Ла–Нінья в Тихому океані. Проте 2025 рік усе одно увійшов до трійки найтепліших за всю історію спостережень. Про це пише УНН.

Деталі

Попри природний охолоджувальний ефект Ла–Нінья, середня глобальна температура у 2025 році була на 1,47°C вищою за доіндустріальний рівень. Вчені наголошують, що тенденція потепління залишається незмінною через викиди вуглецю.

Не все так погано: головні кліматичні перемоги 2025 року, що дають світу шанс – Bloomberg24.12.25, 18:27 • 3967 переглядiв

За словами професора Роуена Саттона з Метеорологічного бюро, "планета продовжує реагувати потеплінням на зростання концентрації парникових газів".

Тривожні прогнози та екстремальна погода

Заступниця директора "Copernicus" доктор Саманта Берджесс попередила, що через двадцять років нинішні показники здаватимуться "відносно прохолодними".

У Альпах темпи зникнення льодовиків досягнуть піку через вісім років: понад 100 зникнуть назавжди16.12.25, 01:10 • 3816 переглядiв

Схоже, що ми перевищимо рівень довгострокового потепління в 1,5 градуса до кінця цього десятиліття

- зазначила Берджесс.

Навіть у "прохолодніший" рік світ зіткнувся з екстремальними явищами:

  • руйнівні лісові пожежі в Лос–Анджелесі в січні;
    • потужний ураган "Мелісса" в жовтні;
      • рекордна спека в Антарктиді.

        Наближення до критичної межі

        Останні три роки (2023–2025) стали найтеплішим трирічним періодом в історії, що фактично підвело планету до порушення цілей Паризької угоди. Кліматологи стурбовані тим, що навіть у роки Ла–Нінья температура залишається аномально високою, що свідчить про значне накопичення тепла в океанах. 

        Щорічне обстеження Арктики виявило руйнування навколишнього середовища17.12.25, 06:17 • 4208 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини СвітуПогода та довкілля
        Ураган в США
        Тренд
        Антарктида
        Велика Британія
        Лос-Анджелес