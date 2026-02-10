Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм
Київ • УНН
Агентство з охорони довкілля США скасувало історичну політику обмеження викидів для електростанцій та автомобільної галузі. Це рішення, спрямоване на стимулювання енергетичного сектору, викликає занепокоєння екологів.
Агентство з охорони довкілля США (EPA) під керівництвом адміністрації Дональда Трампа оголосило про повне скасування історичної політики обмеження викидів для електростанцій та автомобільної галузі. Цей крок є частиною стратегії президента щодо дерегуляції енергетичного сектору. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Рішення про скасування лімітів на викиди вуглекислого газу розглядається як одна з найбільш радикальних змін у внутрішній політиці США. Нові правила дозволять компаніям працювати за менш суворими стандартами, що, за розрахунками адміністрації, має стимулювати внутрішнє виробництво енергії та знизити ціни для споживачів.
Це прокладе шлях для американських компаній до зростання без надмірного тягаря бюрократичних обмежень
Адміністрація Трампа наполягає, що попередні норми були занадто обтяжливими для вугільної та газової промисловості. Скасування політики також зачіпає стандарти паливної ефективності для автотранспорту, що дозволить автовиробникам сповільнити перехід на електромобілі.
Глобальні температури у 2025 році знизилися, проте вчені попереджають про нові рекорди17.01.26, 03:01 • 4813 переглядiв
Очікується, що цей указ спричинить хвилю судових позовів від екологічних організацій та окремих штатів, таких як Каліфорнія, які прагнуть зберегти жорсткий контроль за забрудненням повітря.
Реакція ринку та екологічні наслідки
Екологічні активісти та науковці вже висловили серйозне занепокоєння, стверджуючи, що такий відкат відкине США на десятиліття назад у боротьбі зі зміною клімату. Проте представники нафтогазової галузі привітали цей крок, вбачаючи в ньому можливість для нових інвестицій та розширення видобутку.
Це означає посилення енергетичної безпеки для моєї країни
Він обіцяв зробити США енергетично домінантною державою.
Попри масштабне скасування федеральних норм, багато великих корпорацій можуть залишитися вірними своїм цілям щодо декарбонізації через тиск інвесторів та глобальні ринкові тренди.
Адміністрація Трампа виходить з 66 міжнародних організацій, продовжуючи відходити від глобальної співпраці08.01.26, 15:04 • 6349 переглядiв