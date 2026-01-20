Північне сяйво освітило небо в Україні та по світу на тлі потужної сонячної бурі

Потужна геомагнітна буря призвела до того, що північне сяйво можна побачити в Канаді та північній половині Сполучених Штатів, а також у деяких частинах Європи, включаючи Німеччину, Швейцарію та Україну ввечері у понеділок, повідомляє DW, пише УНН.

"Рідкісний" геошторм обрушився на Землю

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), сонячний шторм, який є найбільшим за понад два десятиліття, є результатом масового виверження заряджених частинок, які покинули сонце в неділю та, за прогнозами, прибудуть у понеділок і вівторок.

Геомагнітна буря - це серйозне порушення магнітного поля Землі через сонячну бурю. За словами NOAA, шторм у понеділок ввечері був "дуже рідкісним".

Геошторм набув умов G4 о 19:38 за Гринвічем (21:38 за Києвом) у понеділок, поставивши його у другу за величиною категорію, додає агентство.

Астрономічна платформа Spaceweather повідомила, що хмара викиду подолала відстань від Сонця до Землі майже за 25 годин. Зазвичай для подібної хмари це займає три-чотири дні.

Шон Дал, координатор служби в Центрі прогнозування космічної погоди NOAA, сказав, що останній сонячний шторм такого масштабу обрушився на Землю в 2003 році.

Шторми сонячної радіації можуть вплинути на об’єкти в космосі та роботу супутників. Це явище також може спричинити проблеми з напругою.

Де було видно північне сяйво

Німецька метеорологічна служба (DWD) повідомила, що в ніч на понеділок північне сяйво, також відоме як полярне сяйво, осяяло небо в кількох частинах Німеччини.

Потужність шторму призвела до того, що відтінки полярного сяйва було видно аж на півдні, аж в Альпах.

Тим часом у США в NOAA заявили, що жителі північних і центральних штатів континентальної частини США "можуть шукати полярне сяйво вночі та якщо дозволяють погодні умови". Зелений, червоний і фіолетовий відтінки рідкісних вогнів також можна побачити на південь від Алабами до північної Каліфорнії, додає агентство.