19 січня, 18:36 • 22596 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 50316 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 42016 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 43170 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 37653 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 46741 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21274 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 55717 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 52939 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19214 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Північне сяйво освітило небо в Україні та по світу на тлі потужної сонячної бурі

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Потужна геомагнітна буря G4, найсильніша за два десятиліття, спричинила північне сяйво, видиме в Канаді, північних штатах США та деяких частинах Європи, включаючи Україну. Це явище стало результатом масового виверження заряджених частинок Сонця.

Північне сяйво освітило небо в Україні та по світу на тлі потужної сонячної бурі

Потужна геомагнітна буря призвела до того, що північне сяйво можна побачити в Канаді та північній половині Сполучених Штатів, а також у деяких частинах Європи, включаючи Німеччину, Швейцарію та Україну ввечері у понеділок, повідомляє DW, пише УНН.

"Рідкісний" геошторм обрушився на Землю

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), сонячний шторм, який є найбільшим за понад два десятиліття, є результатом масового виверження заряджених частинок, які покинули сонце в неділю та, за прогнозами, прибудуть у понеділок і вівторок.

Геомагнітна буря - це серйозне порушення магнітного поля Землі через сонячну бурю. За словами NOAA, шторм у понеділок ввечері був "дуже рідкісним".

Геошторм набув умов G4 о 19:38 за Гринвічем (21:38 за Києвом) у понеділок, поставивши його у другу за величиною категорію, додає агентство.

Астрономічна платформа Spaceweather повідомила, що хмара викиду подолала відстань від Сонця до Землі майже за 25 годин. Зазвичай для подібної хмари це займає три-чотири дні.

Шон Дал, координатор служби в Центрі прогнозування космічної погоди NOAA, сказав, що останній сонячний шторм такого масштабу обрушився на Землю в 2003 році.

Шторми сонячної радіації можуть вплинути на об’єкти в космосі та роботу супутників. Це явище також може спричинити проблеми з напругою.

Де було видно північне сяйво

Німецька метеорологічна служба (DWD) повідомила, що в ніч на понеділок північне сяйво, також відоме як полярне сяйво, осяяло небо в кількох частинах Німеччини.

Потужність шторму призвела до того, що відтінки полярного сяйва було видно аж на півдні, аж в Альпах.

Тим часом у США в NOAA заявили, що жителі північних і центральних штатів континентальної частини США "можуть шукати полярне сяйво вночі та якщо дозволяють погодні умови". Зелений, червоний і фіолетовий відтінки рідкісних вогнів також можна побачити на південь від Алабами до північної Каліфорнії, додає агентство.

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Алабама
Швейцарія
Каліфорнія
Канада
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна