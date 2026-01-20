$43.180.08
Северное сияние осветило небо в Украине и по всему миру на фоне мощной солнечной бури

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Мощная геомагнитная буря G4, сильнейшая за два десятилетия, вызвала северное сияние, видимое в Канаде, северных штатах США и некоторых частях Европы, включая Украину. Это явление стало результатом массового извержения заряженных частиц Солнца.

Мощная геомагнитная буря привела к тому, что северное сияние можно было увидеть в Канаде и северной половине Соединенных Штатов, а также в некоторых частях Европы, включая Германию, Швейцарию и Украину вечером в понедельник, сообщает DW, пишет УНН.

"Редкий" геошторм обрушился на Землю

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), солнечный шторм, который является крупнейшим за более чем два десятилетия, является результатом массового извержения заряженных частиц, которые покинули солнце в воскресенье и, по прогнозам, прибудут в понедельник и вторник.

Геомагнитная буря — это серьезное нарушение магнитного поля Земли из-за солнечной бури. По словам NOAA, шторм в понедельник вечером был "очень редким".

Геошторм достиг условий G4 в 19:38 по Гринвичу (21:38 по Киеву) в понедельник, поставив его во вторую по величине категорию, добавляет агентство.

Астрономическая платформа Spaceweather сообщила, что облако выброса преодолело расстояние от Солнца до Земли почти за 25 часов. Обычно для подобного облака это занимает три-четыре дня.

Шон Дал, координатор службы в Центре прогнозирования космической погоды NOAA, сказал, что последний солнечный шторм такого масштаба обрушился на Землю в 2003 году.

Штормы солнечной радиации могут повлиять на объекты в космосе и работу спутников. Это явление также может вызвать проблемы с напряжением.

Где было видно северное сияние

Немецкая метеорологическая служба (DWD) сообщила, что в ночь на понедельник северное сияние, также известное как полярное сияние, озарило небо в нескольких частях Германии.

Мощность шторма привела к тому, что оттенки полярного сияния были видны на юге, вплоть до Альп.

Тем временем в США в NOAA заявили, что жители северных и центральных штатов континентальной части США "могут искать полярное сияние ночью и если позволяют погодные условия". Зеленый, красный и фиолетовый оттенки редких огней также можно увидеть к югу от Алабамы до северной Калифорнии, добавляет агентство.

Юлия Шрамко

