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Ураган "Ісайас" забрав життя чотирьох людей у США, сотні тисяч залишилися без електрики

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Ураган «Ісайас» забрав щонайменше чотири життя у Флориді та Алабамі. Стихія також знеструмила сотні тисяч споживачів і зупинила частину видобутку нафти й газу.

Ураган "Ісайас" забрав життя чотирьох людей у США, сотні тисяч залишилися без електрики

Унаслідок потужного урагану "Ісайас", який обрушився на південно-східне узбережжя США, загинули щонайменше четверо людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та Associated Press.

Стихія спричинила масштабні руйнування та залишила сотні тисяч споживачів без електропостачання. Найбільше постраждали штати Флорида та Алабама.

Деталі

Ураган "Ісайас" досяг узбережжя США в ніч проти 10 жовтня поблизу міста Дестін у штаті Флорида. На момент виходу на сушу він належав до другої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, а швидкість сталого вітру сягала 169 км/год.

За даними місцевої влади, стихія забрала життя щонайменше чотирьох людей. Двоє загинули внаслідок падіння дерев на житлові будинки у Флориді та Алабамі. Ще один чоловік помер від отруєння чадним газом через використання генератора в гаражі. Четверту смерть пов'язують із дорожньо-транспортною пригодою, спричиненою деревом, що впало на дорогу.

За інформацією моніторингового сервісу PowerOutage.us, станом на середину дня 10 жовтня без електропостачання залишалися близько 670 тисяч споживачів у чотирьох штатах. Зокрема, у Флориді було знеструмлено приблизно 420 тисяч споживачів, в Алабамі – 190 тисяч, Джорджії – 43 тисячі, а в Міссісіпі – 17 тисяч. Водночас, за оновленою інформацією Associated Press, вранці 11 жовтня у північно-західній частині Флориди та на півдні Алабами без світла залишалися близько 396 тисяч споживачів.

Сильний вітер повалив дерева, пошкодив лінії електропередач, дахи житлових будинків та об'єкти інфраструктури. У місті Пенсакола ураган пошкодив готель та місцевий аеропорт. Через наслідки стихії комерційні авіарейси тимчасово призупинили. В окремих населених пунктах виникли проблеми з питним водопостачанням. Влада також повідомила про затоплення доріг та пошкодження транспортної інфраструктури. Для відновлення електропостачання у Флориді підготували близько 16 тисяч працівників енергетичних компаній.

Як ураган вплинув на видобуток нафти та газу

Стихія також суттєво позначилася на роботі американської нафтогазової галузі. За даними профільного федерального відомства США, станом на 10 жовтня в Мексиканській затоці призупинили близько 69% видобутку нафти та 57% видобутку природного газу. Із 113 морських видобувних платформ евакуювали персонал. Компанії Shell та Chevron розпочали поступове повернення працівників на об'єкти для відновлення виробництва.

На тлі перебоїв із постачанням енергоресурсів Міністерство енергетики США дозволило екстрений обмін до 4 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву країни.

Загроза повеней зберігається

Після виходу на сушу "Ісайас" поступово втратив силу та ослаб до посттропічного циклону. Однак американські метеорологи попереджають, що небезпечні погодні умови зберігатимуться в низці регіонів. Зокрема, залишки урагану переміщуються в напрямку Аппалачів та Середньоатлантичних штатів, де прогнозують сильні дощі, локальні раптові повені та поривчастий вітер.

Президент США Дональд Трамп схвалив федеральні декларації про надзвичайну ситуацію для Флориди, Алабами та Джорджії. Це дозволить залучити додаткові ресурси для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Зауважимо, що "Ісайас" став першим ураганом атлантичного сезону 2026 року, який характеризувався незвично низькою штормовою активністю.

Потужний ураган накрив США - вітер зривав дахи з будинків, ламаючи гілки дерев10.10.26, 14:24 • 6790 переглядiв

Олександра Василенко

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Ураган в США
Енергетика
Дорожньо-транспортна пригода
Відключення світла
Електроенергія
Алабама
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида