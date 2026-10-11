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Ураган "Исайас" унес жизни четырех человек в США, сотни тысяч остались без электричества

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Ураган «Исайас» унес жизни как минимум четырех человек во Флориде и Алабаме. Стихия также оставила без электричества сотни тысяч потребителей и остановила часть добычи нефти и газа.

Ураган "Исайас" унес жизни четырех человек в США, сотни тысяч остались без электричества

В результате мощного урагана "Исаиас", обрушившегося на юго-восточное побережье США, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Стихия вызвала масштабные разрушения и оставила сотни тысяч потребителей без электроснабжения. Больше всего пострадали штаты Флорида и Алабама.

Подробности

Ураган "Исаиас" достиг побережья США в ночь на 10 октября вблизи города Дестин в штате Флорида. На момент выхода на сушу он относился ко второй категории по шкале Саффира — Симпсона, а скорость устойчивого ветра достигала 169 км/ч.

По данным местных властей, стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек. Двое погибли в результате падения деревьев на жилые дома во Флориде и Алабаме. Еще один мужчина умер от отравления угарным газом из-за использования генератора в гараже. Четвертую смерть связывают с дорожно-транспортным происшествием, вызванным упавшим на дорогу деревом.

По информации мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на середину дня 10 октября без электроснабжения оставались около 670 тысяч потребителей в четырех штатах. В частности, во Флориде были обесточены примерно 420 тысяч потребителей, в Алабаме — 190 тысяч, Джорджии — 43 тысячи, а в Миссисипи — 17 тысяч. В то же время, согласно обновленной информации Associated Press, утром 11 октября в северо-западной части Флориды и на юге Алабамы без света оставались около 396 тысяч потребителей.

Сильный ветер повалил деревья, повредил линии электропередачи, крыши жилых домов и объекты инфраструктуры. В городе Пенсакола ураган повредил гостиницу и местный аэропорт. Из-за последствий стихии коммерческие авиарейсы временно приостановили. В отдельных населенных пунктах возникли проблемы с питьевым водоснабжением. Власти также сообщили о затоплении дорог и повреждении транспортной инфраструктуры. Для восстановления электроснабжения во Флориде подготовили около 16 тысяч работников энергетических компаний.

Как ураган повлиял на добычу нефти и газа

Стихия также существенно повлияла на работу американской нефтегазовой отрасли. По данным профильного федерального ведомства США, по состоянию на 10 октября в Мексиканском заливе приостановили около 69% добычи нефти и 57% добычи природного газа. С 113 морских добывающих платформ эвакуировали персонал. Компании Shell и Chevron начали постепенное возвращение работников на объекты для восстановления производства.

На фоне перебоев с поставками энергоресурсов Министерство энергетики США разрешило экстренный обмен до 4 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва страны.

Угроза наводнений сохраняется

После выхода на сушу "Исаиас" постепенно потерял силу и ослаб до посттропического циклона. Однако американские метеорологи предупреждают, что опасные погодные условия сохранятся в ряде регионов. В частности, остатки урагана перемещаются в направлении Аппалачей и Среднеатлантических штатов, где прогнозируются сильные дожди, локальные внезапные наводнения и порывистый ветер.

Президент США Дональд Трамп одобрил федеральные декларации о чрезвычайной ситуации для Флориды, Алабамы и Джорджии. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Отметим, что "Исаиас" стал первым ураганом атлантического сезона 2026 года, который характеризовался необычно низкой штормовой активностью.

Мощный ураган обрушился на США - ветер срывал крыши с домов, ломая ветви деревьев10.10.26, 14:24 • 6782 просмотра

Александра Василенко

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