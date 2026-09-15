Верховний суд США не дозволив Трампу обмежити голосування поштою перед проміжними виборами

У понеділок Верховний суд США відхилив спробу президента Дональда Трампа обмежити голосування поштою на проміжних виборах, поставивши крапку в низці останніх судових дій, коли голосування вже розпочалося. Про це повідомляє AP, пише УНН.

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Це рішення дозволяє штатам продовжувати розсилати бюлетені для голосування поштою за тими самими процедурами, які вони використовують роками. На голосування поштою в США зазвичай припадає майже третина відданих голосів.

Рішення суду стало поразкою для Трампа в питанні, яке він називав критично важливим для забезпечення чесності виборів, хоча доказів масових фальсифікацій при голосуванні поштою немає.

Більшість суддів Верховного суду заявили, що спроби адміністрації Трампа запровадити обмеження цього року, ймовірно, зазнають поразки в судах. При цьому більшість членів Верховного суду не надали детального обґрунтування свого рішення, зазначивши лише, що позиція адміністрації Трампа навряд чи матиме успіх.

Виборчі чиновники заявили, що за кілька тижнів до проміжних виборів провести повну реорганізацію процедури просто неможливо. Деякі штати, наприклад, Алабама, Північна Кароліна та Вісконсин, почали розсилати бюлетені поштою ще минулого тижня.

План адміністрації Трампа вимагав би від штатів запровадити єдиний формат конвертів та подавати списки виборців, які мають право голосу, на онлайн-портал. Поштова служба США могла б відмовитися доставляти бюлетені до тих штатів, які не дотрималися таких вимог. Це могло б спричинити особливо серйозні перешкоди в штатах, які надсилають виборчі бюлетені виключно поштою.

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Білий дім і Міністерство юстиції не відповіли на запит AP про коментарі, але раніше позиціонували запропоновані обмеження як зміни, що ґрунтуються на здоровому глузді та спрямовані на гарантування безпеки виборів.

Низка чиновників-демократів та групи з захисту виборчих прав оскаржували запропоновані Трампом обмеження в судах, стверджуючи, що президент США не має конституційних повноважень встановлювати виборчі правила, які "практично унеможливили б голосування поштою напередодні важливих виборів".

За оцінками, нові вимоги щодо поштової системи могли б призвести до того, що мільйони бюлетенів для голосування поштою так і не були б надіслані, оскільки через проблеми з порталом, який ще не запущено, навіть одна помилка у штрих-коді може призвести до того, що всю партію бюлетенів буде відхилено.

Згідно з судовими документами, деякі штати не мають інфраструктури, щоб швидко відмовитися від процедури голосування поштою.

Суди нижчих інстанцій блокували план Трампа, однак його адміністрація подала апеляцію до Верховного суду, стверджуючи, що федеральний контроль над Поштовою службою дозволяє їй встановлювати правила обробки поштових бюлетенів і що дотримання цих правил є можливим.

Федеральний уряд виграв попереднє процесуальне рішення у Верховному суді, але судді навмисно не виносили рішення щодо законності плану Трампа.

Трамп давно виступає проти голосування поштою і бездоказово називає фальсифікації в межах такого методу голосування причиною своєї поразки на президентських виборах 2020 року, коли він програв демократу Джо Байдену. При цьому Трамп і сам часто використовує голосування поштою.

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