Верховний суд США не дозволив Трампу обмежити голосування поштою перед проміжними виборами

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 2248 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 2088 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11664 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 17442 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 15241 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15266 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 15139 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19602 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17637 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22275 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25752 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 20019 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 17381 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7930 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 8514 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 2250 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 8780 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 17443 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 17523 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32670 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25911 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27411 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 26089 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26570 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43542 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Верховний суд США не дозволив Трампу обмежити голосування поштою перед проміжними виборами

Київ • УНН

 • 4994 перегляди

Суд дозволив штатам зберегти чинні правила голосування поштою на проміжних виборах. План Трампа міг ускладнити надсилання мільйонів бюлетенів.

Верховний суд США не дозволив Трампу обмежити голосування поштою перед проміжними виборами

У понеділок Верховний суд США відхилив спробу президента Дональда Трампа обмежити голосування поштою на проміжних виборах, поставивши крапку в низці останніх судових дій, коли голосування вже розпочалося. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Це рішення дозволяє штатам продовжувати розсилати бюлетені для голосування поштою за тими самими процедурами, які вони використовують роками. На голосування поштою в США зазвичай припадає майже третина відданих голосів.

Рішення суду стало поразкою для Трампа в питанні, яке він називав критично важливим для забезпечення чесності виборів, хоча доказів масових фальсифікацій при голосуванні поштою немає.

Більшість суддів Верховного суду заявили, що спроби адміністрації Трампа запровадити обмеження цього року, ймовірно, зазнають поразки в судах. При цьому більшість членів Верховного суду не надали детального обґрунтування свого рішення, зазначивши лише, що позиція адміністрації Трампа навряд чи матиме успіх.

Виборчі чиновники заявили, що за кілька тижнів до проміжних виборів провести повну реорганізацію процедури просто неможливо. Деякі штати, наприклад, Алабама, Північна Кароліна та Вісконсин, почали розсилати бюлетені поштою ще минулого тижня.

План адміністрації Трампа вимагав би від штатів запровадити єдиний формат конвертів та подавати списки виборців, які мають право голосу, на онлайн-портал. Поштова служба США могла б відмовитися доставляти бюлетені до тих штатів, які не дотрималися таких вимог. Це могло б спричинити особливо серйозні перешкоди в штатах, які надсилають виборчі бюлетені виключно поштою.

Лише третина американців довіряє офіційним результатам виборів, недовіра до уряду США зростає – опитування10.09.26, 06:36 • 5826 переглядiв

Білий дім і Міністерство юстиції не відповіли на запит AP про коментарі, але раніше позиціонували запропоновані обмеження як зміни, що ґрунтуються на здоровому глузді та спрямовані на гарантування безпеки виборів.

Низка чиновників-демократів та групи з захисту виборчих прав оскаржували запропоновані Трампом обмеження в судах, стверджуючи, що президент США не має конституційних повноважень встановлювати виборчі правила, які "практично унеможливили б голосування поштою напередодні важливих виборів".

За оцінками, нові вимоги щодо поштової системи могли б призвести до того, що мільйони бюлетенів для голосування поштою так і не були б надіслані, оскільки через проблеми з порталом, який ще не запущено, навіть одна помилка у штрих-коді може призвести до того, що всю партію бюлетенів буде відхилено.

Згідно з судовими документами, деякі штати не мають інфраструктури, щоб швидко відмовитися від процедури голосування поштою.

Суди нижчих інстанцій блокували план Трампа, однак його адміністрація подала апеляцію до Верховного суду, стверджуючи, що федеральний контроль над Поштовою службою дозволяє їй встановлювати правила обробки поштових бюлетенів і що дотримання цих правил є можливим.

Федеральний уряд виграв попереднє процесуальне рішення у Верховному суді, але судді навмисно не виносили рішення щодо законності плану Трампа.

Трамп давно виступає проти голосування поштою і бездоказово називає фальсифікації в межах такого методу голосування причиною своєї поразки на президентських виборах 2020 року, коли він програв демократу Джо Байдену. При цьому Трамп і сам часто використовує голосування поштою.

Демократи готують масштабні розслідування щодо Трампа у разі перемоги на виборах - WP13.09.26, 13:11 • 25129 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Вибори в США
Вісконсин
Міністерство юстиції США
Ассошіейтед Прес
Алабама
Верховний суд США
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден