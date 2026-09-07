Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини
Київ • УНН
Підрозділи ССО знищили польовий артилерійський склад рф у селищі Тепле на окупованій Луганщині. Арсенал забезпечував 8 загальновійськову армію.
В ніч на 7 вересня підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад ворога на тимчасово окупованій території Луганської області України. Про це повідомляє пресслужба ССО, пише УНН.
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Зазначається, що Арсенал розміщувався на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле.
За даними спецпризначенців, склад забезпечував підрозділи 8 загальновійськової армії збройних сил рф.
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На Запорізькому напрямку бійці 423-го полку знищили російський ЗРК "Оса" вартістю близько $10 млн. Це вже третя така ціль підрозділу.