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Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Підрозділи ССО знищили польовий артилерійський склад рф у селищі Тепле на окупованій Луганщині. Арсенал забезпечував 8 загальновійськову армію.

Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини

В ніч на 7 вересня підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад ворога на тимчасово окупованій території Луганської області України. Про це повідомляє пресслужба ССО, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Арсенал розміщувався на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле.

За даними спецпризначенців, склад забезпечував підрозділи 8 загальновійськової армії збройних сил рф.

Нагадаємо

На Запорізькому напрямку бійці 423-го полку знищили російський ЗРК "Оса" вартістю близько $10 млн. Це вже третя така ціль підрозділу.

Ольга Розгон

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