На ТОТ Луганщини росія продовжує кампанію з "націоналізації" нерухомості - ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганщини триває кампанія з націоналізації нерухомості росією. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, інформує УНН.

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За його словами, загарбники показово продовжують надавати 30 діб, протягом яких господар начебто може довести, що вказане в переліку майно насправді є його власністю.

Але всі розуміють, що цей місячний термін є формальністю - зазначив Хареченко.

Він уточнив, що, зокрема, у Сіверськодонецьку окупанти збираються "націоналізувати" понад 30 квартир у трьох багатоповерхівках в різних районах міста.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує незаконно привласнювати житло місцевих жителів, оголошуючи його "безхазяйним" після відмови власників переоформлювати майно за російським законодавством.

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