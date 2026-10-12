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На ТОТ Луганщини росія продовжує кампанію з "націоналізації" нерухомості - ОВА

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Сіверськодонецьку окупанти планують привласнити понад 30 квартир у трьох будинках. Власникам формально дають 30 діб на підтвердження права власності.

На ТОТ Луганщини росія продовжує кампанію з "націоналізації" нерухомості - ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганщини триває кампанія з націоналізації нерухомості росією. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загарбники показово продовжують надавати 30 діб, протягом яких господар начебто може довести, що вказане в переліку майно насправді є його власністю.

Але всі розуміють, що цей місячний термін є формальністю

- зазначив Хареченко.

Він уточнив, що, зокрема, у Сіверськодонецьку окупанти збираються "націоналізувати" понад 30 квартир у трьох багатоповерхівках в різних районах міста.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує незаконно привласнювати житло місцевих жителів, оголошуючи його "безхазяйним" після відмови власників переоформлювати майно за російським законодавством.

У росії під приводом атак дронів готують масштабну націоналізацію – у списку вже 167 об'єктів05.09.26, 01:56 • 7055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаКримінал
Нерухомість
Луганська область
Україна