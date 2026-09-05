У росії під приводом атак дронів готують масштабну націоналізацію – у списку вже 167 об'єктів

російська влада визначила перелік компаній та об'єктів, які можуть перейти під державний контроль через нібито недостатній захист від атак безпілотників. До секретного списку увійшли 167 позицій, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Перший віцепрем'єр рф денис мантуров заявив, що першими розглядатимуть підприємства, яким раніше неодноразово вказували на недоліки у захисті та відновленні пошкоджених об'єктів. Конкретні рішення щодо них ухвалюватимуть у закритому режимі.

Указ путіна дозволяє запроваджувати тимчасове державне управління майном компаній, які нібито недостатньо захищають свої об'єкти або несвоєчасно ліквідовують наслідки атак.

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Під визначення "критичної інфраструктури" потрапили підприємства паливно-енергетичного комплексу, промислові об'єкти, транспортна, логістична та комунальна інфраструктура.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що указ створює передумови для масштабнішої націоналізації приватної власності під приводом захисту від БПЛА та може використовуватися для отримання додаткових доходів бюджету.

За даними видання, у 2022-2026 роках російська влада вже вилучила у власників сотні компаній загальною вартістю понад 6 трлн рублів. Серед них – московський аеропорт "Домодєдово" та великий агрохолдинг "Русагро".

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