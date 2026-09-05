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В России под предлогом атак дронов готовят масштабную национализацию — в списке уже 167 объектов

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Российские власти составили секретный список из 167 компаний и объектов для возможного установления государственного контроля из-за якобы слабой защиты от дронов. ISW предупреждает о более масштабной национализации частной собственности.

В России под предлогом атак дронов готовят масштабную национализацию — в списке уже 167 объектов

российские власти определили перечень компаний и объектов, которые могут перейти под государственный контроль из-за якобы недостаточной защиты от атак беспилотников. В секретный список вошли 167 позиций, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Первый вице-премьер рф Денис Мантуров заявил, что в первую очередь будут рассматривать предприятия, которым ранее неоднократно указывали на недостатки в защите и восстановлении поврежденных объектов. Конкретные решения по ним будут приниматься в закрытом режиме.

Указ Путина позволяет вводить временное государственное управление имуществом компаний, которые якобы недостаточно защищают свои объекты или несвоевременно устраняют последствия атак.

После атаки на нефтебазу под Сочи уничтожено до 6 резервуаров с топливом — СМИ04.09.26, 23:40 • 7776 просмотров

Под определение "критической инфраструктуры" попали предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленные объекты, транспортная, логистическая и коммунальная инфраструктура.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что указ создает предпосылки для более масштабной национализации частной собственности под предлогом защиты от БПЛА и может использоваться для получения дополнительных доходов бюджета.

По данным издания, в 2022-2026 годах российские власти уже изъяли у владельцев сотни компаний общей стоимостью более 6 трлн рублей. Среди них – московский аэропорт "Домодедово" и крупный агрохолдинг "Русагро".

Удары Сил обороны остановили работу двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий рф - Генштаб04.09.26, 14:31 • 2804 просмотра

Степан Гафтко

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