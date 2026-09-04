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После атаки на нефтебазу под Сочи уничтожено до 6 резервуаров с топливом — СМИ

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

На нефтебазе «Лукойл-Югнефтепродукт» могли уничтожить 4–6 резервуаров. В аэропорту Сочи остался один оператор заправки самолётов.

После атаки на нефтебазу под Сочи уничтожено до 6 резервуаров с топливом — СМИ

В результате украинской атаки в ночь на 4 сентября на нефтебазе «Лукойл-Югнефтепродукт» вблизи Сочи могли быть уничтожены от 4 до 6 резервуаров с топливом. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ спутниковых снимков журналистом «Радио Свобода» Марком Крутовым, пишет УНН.

Детали

Крутов проанализировал спутниковые снимки Planet и пришёл к выводу, что противодроновые защитные сетки не смогли уберечь резервуары от удара.

Ранее ASTRA по результатам OSINT-анализа сообщала, что во время ночной атаки пожары возникли на 2 нефтебазах — «Лукойл-Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе. Также пожар фиксировали в районе расположения российского дивизиона ПВО.

После атаки в аэропорту Сочи прекратил работу один из 2 операторов, заправляющих самолёты, — дочерняя структура «Роснефти». По данным ASTRA, в настоящее время заправку воздушных судов там обеспечивает только оператор «Лукойла».

В аэропорту сочи ограничили заправку самолётов после атаки на нефтебазу04.09.26, 18:32 • 3362 просмотра

Степан Гафтко

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