Після атаки на нафтобазу під сочі знищено до 6 резервуарів із паливом - ЗМІ
Київ • УНН
На нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» могли знищити 4–6 резервуарів. В аеропорту сочі залишився один оператор заправлення літаків.
Унаслідок української атаки в ніч на 4 вересня на нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт" поблизу сочі могли бути знищені від 4 до 6 резервуарів із паливом. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на аналіз супутникових знімків журналістом "Радіо Свобода" Марком Крутовим, пише УНН.
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Крутов проаналізував супутникові знімки Planet та дійшов висновку, що протидронові захисні сітки не змогли вберегти резервуари від удару.
Раніше ASTRA за результатами OSINT-аналізу повідомляла, що під час нічної атаки пожежі виникли на 2 нафтобазах – "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральній території "Сіріус" та "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в адлерському районі. Також пожежу фіксували в районі розташування російського дивізіону ППО.
Після атаки в аеропорту сочі припинив роботу один із 2 операторів, які заправляють літаки, – дочірня структура "Роснефти". За даними ASTRA, наразі заправлення повітряних суден там забезпечує лише оператор "Лукойла".
В аеропорту сочі обмежили заправку літаків після атаки на нафтобазу04.09.26, 18:32 • 3296 переглядiв