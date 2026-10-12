На оккупированной территории Луганщины Россия продолжает кампанию по «национализации» недвижимости — ОВА

На временно оккупированных территориях Луганщины продолжается кампания по национализации недвижимости Россией. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, информирует УНН.

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По его словам, захватчики показательно продолжают предоставлять 30 суток, в течение которых хозяин якобы может доказать, что указанное в перечне имущество на самом деле является его собственностью.

Но все понимают, что этот месячный срок является формальностью - отметил Хареченко.

Он уточнил, что, в частности, в Северодонецке оккупанты собираются "национализировать" более 30 квартир в трех многоэтажках в разных районах города.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские власти продолжают незаконно присваивать жилье местных жителей, объявляя его "бесхозным" после отказа владельцев переоформлять имущество в соответствии с российским законодательством.

В России под предлогом атак дронов готовят масштабную национализацию — в списке уже 167 объектов