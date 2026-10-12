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На оккупированной территории Луганщины Россия продолжает кампанию по «национализации» недвижимости — ОВА

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В Северодонецке оккупанты планируют присвоить более 30 квартир в трех домах. Владельцам формально дают 30 суток на подтверждение права собственности.

На оккупированной территории Луганщины Россия продолжает кампанию по «национализации» недвижимости — ОВА

На временно оккупированных территориях Луганщины продолжается кампания по национализации недвижимости Россией. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, захватчики показательно продолжают предоставлять 30 суток, в течение которых хозяин якобы может доказать, что указанное в перечне имущество на самом деле является его собственностью.

Но все понимают, что этот месячный срок является формальностью

- отметил Хареченко.

Он уточнил, что, в частности, в Северодонецке оккупанты собираются "национализировать" более 30 квартир в трех многоэтажках в разных районах города.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские власти продолжают незаконно присваивать жилье местных жителей, объявляя его "бесхозным" после отказа владельцев переоформлять имущество в соответствии с российским законодательством.

В России под предлогом атак дронов готовят масштабную национализацию — в списке уже 167 объектов05.09.26, 01:56 • 7055 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Луганская область
Украина