У жовтні поточного року середньозважена ставка за новими кредитами для населення в Україні становила 28,9% річних. Найвищий показник зафіксували у Луганській області, а найнижчий був у Києві та Київській області. Про це свідчать дані Національного банку України, пише УНН.

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Загалом кредити в гривні у жовтні видавали в середньому під 28,9% річних. Водночас ставка за кредитами в іноземній валюті становила 28%. Зазначимо, що середньозважена процентна ставка - це показник, який враховує не тільки розмір ставок, але й обсяги виданих кредитів.

Найвищі середньозважені ставки за новими кредитами зафіксували у Луганській області - під 42,2% річних. У Львівській області вони становили 39,5%, у Вінницькій та Закарпатській - по 37,1%, а у Запорізькій - 37%.

Найнижчі ставки були у Києві та Київській області - 22,5% річних. Серед інших регіонів із відносно низькими показниками стала Черкаська область, де кредити видавали в середньому під 35,6%, Хмельницька – 35,8%, Івано-Франківська - 35,9%, Волинська та Харківська - по 36%.

Таким чином у більшості областей ставки за кредитами домогосподарствам перевищували 35% річних.

Нагадаємо

За січень-серпень 2026 року український бізнес зареєстрував закриті випуски корпоративних облігацій на близько 19 млрд гривень. Це вп’ятеро більше, ніж за аналогічний період торік. Дохідність окремих таких паперів сягає 21,5% річних, однак після сплати податків їхня перевага над депозитами та ОВДП може бути меншою.