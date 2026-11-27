Кредити для населення: в яких областях України найвищі та найнижчі ставки
Київ • УНН
У жовтні середня ставка за новими гривневими кредитами населенню становила 28,9% річних. Найдорожчі кредити були на Луганщині, найдешевші - у Києві.
У жовтні поточного року середньозважена ставка за новими кредитами для населення в Україні становила 28,9% річних. Найвищий показник зафіксували у Луганській області, а найнижчий був у Києві та Київській області. Про це свідчать дані Національного банку України, пише УНН.
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Загалом кредити в гривні у жовтні видавали в середньому під 28,9% річних. Водночас ставка за кредитами в іноземній валюті становила 28%. Зазначимо, що середньозважена процентна ставка - це показник, який враховує не тільки розмір ставок, але й обсяги виданих кредитів.
Найвищі середньозважені ставки за новими кредитами зафіксували у Луганській області - під 42,2% річних. У Львівській області вони становили 39,5%, у Вінницькій та Закарпатській - по 37,1%, а у Запорізькій - 37%.
Найнижчі ставки були у Києві та Київській області - 22,5% річних. Серед інших регіонів із відносно низькими показниками стала Черкаська область, де кредити видавали в середньому під 35,6%, Хмельницька – 35,8%, Івано-Франківська - 35,9%, Волинська та Харківська - по 36%.
Таким чином у більшості областей ставки за кредитами домогосподарствам перевищували 35% річних.
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