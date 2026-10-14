Трамп був готовий запропонувати Україні посилені гарантії безпеки перед дизельною угодою з путіним - ЗМІ

$45.080.1250.440.20
ukenru
18:15 • 2244 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців
18:05 • 4068 перегляди
Україні потрібно залучити ще понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік - Корецький
Ексклюзив
17:28 • 15941 перегляди
Удари по трьох ТЕЦ не спричинили тотального блекауту Києва: чого очікувати взимку
17:10 • 18214 перегляди
Зеленський відчуває, що його зрадили через угоду Трампа та путіна
Ексклюзив
16:31 • 18997 перегляди
Не ударами по росії єдиними - чому для України важливі розвіддані США
16:11 • 19204 перегляди
15 жовтня частина України житиме із графіками - скільки черг вимикатимуть
15:41 • 19569 перегляди
Король Чарльз прийняв Зеленського у Букінгемському палаціPhoto
14:13 • 20662 перегляди
CNN: росія атакує американський бізнес в Україні, адміністрація Трампа мовчить
14:11 • 18966 перегляди
У Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink, що давали зв'язок Україні - депутат
13:39 • 17015 перегляди
Рада схвалила два рішення для розблокування €4 млрд від ЄС - на черзі податок на посилки до 150 євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.8м/с
67%
757мм
Популярнi новини
Тривога цілу ніч та ранок: росія атакувала захід і центр України - що відомо про наслідкиPhotoVideo14 жовтня, 08:33 • 19417 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto14 жовтня, 09:20 • 26962 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги14 жовтня, 10:00 • 26666 перегляди
Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США - The Hill 14 жовтня, 10:49 • 26654 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 49241 перегляди
Публікації
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців18:15 • 2230 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 36412 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 49268 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 70505 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 83413 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Каш Патель
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку хочуть заборонити кінні екіпажі16:21 • 14231 перегляди
Uber розпочинає випробування безпілотних роботаксі у Британії - як реагують водії, профспілки та політики14:48 • 13540 перегляди
Саллі Руні припиняє продаж книжок у Британії і навіть скасувала поїздку через страх арешту - що сталось13:47 • 14164 перегляди
Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 роківPhoto13:31 • 15150 перегляди
Ексчоловік Кеті Перрі постав перед судом за сексуальні злочини, прокурори називають його "справжнім хижаком"12:59 • 17564 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
The Guardian
Ракетна система С-400
Соціальна мережа

Трамп був готовий запропонувати Україні посилені гарантії безпеки перед дизельною угодою з путіним - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12136 перегляди

Президент США був готовий запропонувати Україні розширені гарантії безпеки. Переговори зайшли в глухий кут через територіальні поступки та угоду з путіним щодо дизеля.

Трамп був готовий запропонувати Україні посилені гарантії безпеки перед дизельною угодою з путіним - ЗМІ
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп був готовий запропонувати Україні розширені гарантії безпеки в межах нового мирного плану. Однак перемовини завело в глухий кут територіальне питання, повідомляє УНН із посиланням на The Telegraph.

Крім того, подальший діалог став неможливим після несподіваної домовленості американського лідера з російським диктатором володимиром путіним щодо послаблення обмежень на експорт російського дизельного пального 

Деталі

За інформацією видання, 9 жовтня під час шестигодинних переговорів у Маямі спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з представниками України та європейських країн оновлений план завершення російсько-української війни. Одним із ключових питань зустрічі стало надання Києву посилених гарантій безпеки, які мали б запобігти повторному російському вторгненню.

Зокрема, американська сторона дала зрозуміти, що Трамп готовий розглянути масштабніші безпекові зобов'язання, ніж ті, що обговорювалися раніше. Йшлося про можливе розширення підтримки України порівняно з патрулюванням її повітряного простору американськими літаками та наданням супутникових розвідувальних даних. Але при цьому офіційний  Вашингтон розраховував, що посилення гарантій безпеки допоможе переконати українську сторону погодитися на компроміс щодо територій  (зокрема, АР Крим, Донецької та Луганської областей) у межах майбутньої мирної угоди.

Українські представники загалом позитивно сприйняли обговорення додаткових гарантій. Але в Києві та європейських столицях одразу почали побоюватися, що в обмін на підтримку та гарантії від України вимагатимуть територіальних поступок росії.

Ситуація ускладнилася після того, як Трамп оголосив про домовленість із путіним щодо послаблення американських обмежень на експорт російського дизельного пального.

За інформацією видання, рішення американського президента стало несподіванкою для частини учасників переговорного процесу. Зокрема, керівник апарату президента Європейської комісії Бйорн Зайберт під час закритого брифінгу повідомив європейським дипломатам, що оголошення про дизельну угоду виявилося неочікуваним для учасників зустрічі. У результаті переговори в Маямі завершилися без остаточних домовленостей щодо гарантій безпеки та умов припинення війни.

Контекст

Як раніше повідомляло Reuters із посиланням на джерела, американська адміністрація розглядала дизельну угоду з москвою як спосіб повернути російського диктатора до мирних переговорів. За задумом Вашингтона, економічні поступки мали продемонструвати кремлю потенційні вигоди від завершення війни. Однак українська сторона скептично поставилася до такого підходу, оскільки росія продовжує висувати територіальні вимоги та не демонструє готовності до припинення бойових дій.

Що цьому передувало 

9 жовтня  лідер США Дональд Трамп оголосив про домовленість, яка передбачає послаблення обмежень на постачання близько 300 тисяч тонн російського дизельного пального. Американський президент пояснив це рішення необхідністю стабілізувати ціни на паливо.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленість, назвавши її несправедливою, та наголосив, що послаблення санкцій проти росії можливе лише за умови реальних кроків москви до припинення війни.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Донецька область
Луганська область
Європейська комісія
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Київ