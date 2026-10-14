Трамп був готовий запропонувати Україні посилені гарантії безпеки перед дизельною угодою з путіним - ЗМІ

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп був готовий запропонувати Україні розширені гарантії безпеки в межах нового мирного плану. Однак перемовини завело в глухий кут територіальне питання, повідомляє УНН із посиланням на The Telegraph.

Крім того, подальший діалог став неможливим після несподіваної домовленості американського лідера з російським диктатором володимиром путіним щодо послаблення обмежень на експорт російського дизельного пального

Деталі

За інформацією видання, 9 жовтня під час шестигодинних переговорів у Маямі спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з представниками України та європейських країн оновлений план завершення російсько-української війни. Одним із ключових питань зустрічі стало надання Києву посилених гарантій безпеки, які мали б запобігти повторному російському вторгненню.

Зокрема, американська сторона дала зрозуміти, що Трамп готовий розглянути масштабніші безпекові зобов'язання, ніж ті, що обговорювалися раніше. Йшлося про можливе розширення підтримки України порівняно з патрулюванням її повітряного простору американськими літаками та наданням супутникових розвідувальних даних. Але при цьому офіційний Вашингтон розраховував, що посилення гарантій безпеки допоможе переконати українську сторону погодитися на компроміс щодо територій (зокрема, АР Крим, Донецької та Луганської областей) у межах майбутньої мирної угоди.

Українські представники загалом позитивно сприйняли обговорення додаткових гарантій. Але в Києві та європейських столицях одразу почали побоюватися, що в обмін на підтримку та гарантії від України вимагатимуть територіальних поступок росії.

Ситуація ускладнилася після того, як Трамп оголосив про домовленість із путіним щодо послаблення американських обмежень на експорт російського дизельного пального.

За інформацією видання, рішення американського президента стало несподіванкою для частини учасників переговорного процесу. Зокрема, керівник апарату президента Європейської комісії Бйорн Зайберт під час закритого брифінгу повідомив європейським дипломатам, що оголошення про дизельну угоду виявилося неочікуваним для учасників зустрічі. У результаті переговори в Маямі завершилися без остаточних домовленостей щодо гарантій безпеки та умов припинення війни.

Контекст

Як раніше повідомляло Reuters із посиланням на джерела, американська адміністрація розглядала дизельну угоду з москвою як спосіб повернути російського диктатора до мирних переговорів. За задумом Вашингтона, економічні поступки мали продемонструвати кремлю потенційні вигоди від завершення війни. Однак українська сторона скептично поставилася до такого підходу, оскільки росія продовжує висувати територіальні вимоги та не демонструє готовності до припинення бойових дій.

Що цьому передувало

9 жовтня лідер США Дональд Трамп оголосив про домовленість, яка передбачає послаблення обмежень на постачання близько 300 тисяч тонн російського дизельного пального. Американський президент пояснив це рішення необхідністю стабілізувати ціни на паливо.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленість, назвавши її несправедливою, та наголосив, що послаблення санкцій проти росії можливе лише за умови реальних кроків москви до припинення війни.