Трамп был готов предложить Украине усиленные гарантии безопасности перед сделкой с путиным по дизельному топливу — СМИ

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп был готов предложить Украине расширенные гарантии безопасности в рамках нового мирного плана. Однако переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Кроме того, дальнейший диалог стал невозможным после неожиданной договоренности американского лидера с российским диктатором владимиром путиным о смягчении ограничений на экспорт российского дизельного топлива

Детали

По информации издания, 9 октября во время шестичасовых переговоров в Майами спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с представителями Украины и европейских стран обновленный план завершения российско-украинской войны. Одним из ключевых вопросов встречи стало предоставление Киеву усиленных гарантий безопасности, которые должны были предотвратить повторное российское вторжение.

В частности, американская сторона дала понять, что Трамп готов рассмотреть более масштабные обязательства в сфере безопасности, чем те, которые обсуждались ранее. Речь шла о возможном расширении поддержки Украины по сравнению с патрулированием ее воздушного пространства американскими самолетами и предоставлением спутниковых разведывательных данных. Но при этом официальный Вашингтон рассчитывал, что усиление гарантий безопасности поможет убедить украинскую сторону согласиться на компромисс по территориям (в частности, АР Крым, Донецкой и Луганской областей) в рамках будущего мирного соглашения.

Украинские представители в целом положительно восприняли обсуждение дополнительных гарантий. Но в Киеве и европейских столицах сразу начали опасаться, что в обмен на поддержку и гарантии от Украины потребуют территориальных уступок россии.

Ситуация осложнилась после того, как Трамп объявил о договоренности с путиным о смягчении американских ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

По информации издания, решение американского президента стало неожиданностью для части участников переговорного процесса. В частности, руководитель аппарата президента Европейской комиссии Бьорн Зайберт во время закрытого брифинга сообщил европейским дипломатам, что объявление о дизельной сделке оказалось неожиданным для участников встречи. В результате переговоры в Майами завершились без окончательных договоренностей относительно гарантий безопасности и условий прекращения войны.

Контекст

Как ранее сообщало Reuters со ссылкой на источники, американская администрация рассматривала дизельную сделку с москвой как способ вернуть российского диктатора к мирным переговорам. По замыслу Вашингтона, экономические уступки должны были продемонстрировать кремлю потенциальные выгоды от завершения войны. Однако украинская сторона скептически отнеслась к такому подходу, поскольку россия продолжает выдвигать территориальные требования и не демонстрирует готовности к прекращению боевых действий.

Что этому предшествовало

9 октября лидер США Дональд Трамп объявил о договоренности, предусматривающей смягчение ограничений на поставки около 300 тысяч тонн российского дизельного топлива. Американский президент объяснил это решение необходимостью стабилизировать цены на топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренность, назвав ее несправедливой, и подчеркнул, что смягчение санкций против россии возможно только при условии реальных шагов москвы к прекращению войны.