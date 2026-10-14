Трамп был готов предложить Украине усиленные гарантии безопасности перед сделкой с путиным по дизельному топливу — СМИ

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 5824 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 10825 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10876 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12177 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11624 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13253 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13233 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13821 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13035 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12652 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12511 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19604 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19729 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17711 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8912 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35653 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36710 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40032 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53160 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78703 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1388 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2670 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3484 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4508 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5652 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Трамп был готов предложить Украине усиленные гарантии безопасности перед сделкой с путиным по дизельному топливу — СМИ

Киев • УНН

 • 18125 просмотра

Президент США был готов предложить Украине расширенные гарантии безопасности. Переговоры зашли в тупик из-за территориальных уступок и сделки с путиным по дизельному топливу.

Трамп был готов предложить Украине усиленные гарантии безопасности перед сделкой с путиным по дизельному топливу — СМИ
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп был готов предложить Украине расширенные гарантии безопасности в рамках нового мирного плана. Однако переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Кроме того, дальнейший диалог стал невозможным после неожиданной договоренности американского лидера с российским диктатором владимиром путиным о смягчении ограничений на экспорт российского дизельного топлива 

Детали

По информации издания, 9 октября во время шестичасовых переговоров в Майами спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с представителями Украины и европейских стран обновленный план завершения российско-украинской войны. Одним из ключевых вопросов встречи стало предоставление Киеву усиленных гарантий безопасности, которые должны были предотвратить повторное российское вторжение.

В частности, американская сторона дала понять, что Трамп готов рассмотреть более масштабные обязательства в сфере безопасности, чем те, которые обсуждались ранее. Речь шла о возможном расширении поддержки Украины по сравнению с патрулированием ее воздушного пространства американскими самолетами и предоставлением спутниковых разведывательных данных. Но при этом официальный  Вашингтон рассчитывал, что усиление гарантий безопасности поможет убедить украинскую сторону согласиться на компромисс по территориям  (в частности, АР Крым, Донецкой и Луганской областей) в рамках будущего мирного соглашения.

Украинские представители в целом положительно восприняли обсуждение дополнительных гарантий. Но в Киеве и европейских столицах сразу начали опасаться, что в обмен на поддержку и гарантии от Украины потребуют территориальных уступок россии.

Ситуация осложнилась после того, как Трамп объявил о договоренности с путиным о смягчении американских ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

По информации издания, решение американского президента стало неожиданностью для части участников переговорного процесса. В частности, руководитель аппарата президента Европейской комиссии Бьорн Зайберт во время закрытого брифинга сообщил европейским дипломатам, что объявление о дизельной сделке оказалось неожиданным для участников встречи. В результате переговоры в Майами завершились без окончательных договоренностей относительно гарантий безопасности и условий прекращения войны.

Контекст

Как ранее сообщало Reuters со ссылкой на источники, американская администрация рассматривала дизельную сделку с москвой как способ вернуть российского диктатора к мирным переговорам. По замыслу Вашингтона, экономические уступки должны были продемонстрировать кремлю потенциальные выгоды от завершения войны. Однако украинская сторона скептически отнеслась к такому подходу, поскольку россия продолжает выдвигать территориальные требования и не демонстрирует готовности к прекращению боевых действий.

Что этому предшествовало 

9 октября  лидер США Дональд Трамп объявил о договоренности, предусматривающей смягчение ограничений на поставки около 300 тысяч тонн российского дизельного топлива. Американский президент объяснил это решение необходимостью стабилизировать цены на топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренность, назвав ее несправедливой, и подчеркнул, что смягчение санкций против россии возможно только при условии реальных шагов москвы к прекращению войны.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Луганская область
Европейская комиссия
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Киев