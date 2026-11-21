У ніч на 21 листопада Сили оборони завдали низки ударів по об’єктах окупантів, зокрема, уражено склад боєприпасів підрозділу противника, пункти управління, а також міст. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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20-го та в ніч на 21 листопада Сили оборони України продовжили методично руйнувати те, на чому тримається діяльність армії рф на фронті: боєприпаси, управління та шляхи постачання - йдеться у повідомленні.

На ТОТ Криму, в районі населеного пункту Первомайське, уражено склад боєприпасів підрозділу противника. Снаряди, які звідти мали поїхати на передову, вже не долетять до позицій українських воїнів.

Під удар потрапили й ті, хто керує штурмами. В районі Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області уражено пункти управління підрозділів окупантів.

Удари по мостах тривають. В районі Луганська Луганської області уражено автомобільний міст через річку Сіверський Донець - ще одну переправу, якою російський агресор підвозить до фронту пальне, боєприпаси та техніку. Масштаби завданих збитків уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Впродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 цілей противника. Загалом понад 40 тисяч ворожих цілей уражено від початку листопада.