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З окупації вдалося повернути ще 16 українців - Лубінець

Київ • УНН

 • 5070 перегляди

Україна повернула з тимчасово окупованих територій 16 громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі". Серед них - люди, які потребували медичної допомоги.

З окупації вдалося повернути ще 16 українців - Лубінець

З тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України вдалося повернути ще 16 українців. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Повернення 16 українців із тимчасово окупованих територій - це 16 різних історій, обставин і шляхів до безпеки. Для когось дорога додому стала можливістю нарешті отримати медичну допомогу, для когось - шансом возз’єднатися з рідними. Кожне таке повернення потребує індивідуального підходу, ретельної підготовки та координації багатьох людей

- написав Лубінець.

Він зазначив, що ця евакуація відбулася через пункт пропуску "Нові Яриловичі".

Лубінець розповів, що одна з жінок тривалий час залишалася на окупованій території сама. Через стан здоров’я та обмежену рухливість вона не могла самостійно подолати дорогу додому. Для її повернення потрібно було організувати спеціальне перевезення, медичний супровід і безпечний маршрут. Водночас підготовка до виїзду не мала привернути уваги окупаційних органів і наразити жінку на додаткову небезпеку.

Інша історія - про родину, для якої час виявився вирішальним: на тимчасово окупованій Луганщині подружжя довго не могло виїхати через тяжкий стан здоров’я дружини. У квітні цього року жінка перенесла масивний інсульт і потребувала постійного догляду. Її чоловік - людина старшого віку з інвалідністю, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС - також потребував лікування й уже не міг самостійно доглядати за дружиною

 - додав Лубінець.

Нагадаємо

У серпні-вересні через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині з окупації повернувся 41 громадянин України.

Павло Башинський

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