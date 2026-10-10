Из оккупации удалось вернуть ещё 16 украинцев — Лубинец

С временно оккупированных территорий на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть ещё 16 украинцев. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт УНН.

Возвращение 16 украинцев с временно оккупированных территорий — это 16 разных историй, обстоятельств и путей к безопасности. Для кого-то дорога домой стала возможностью наконец получить медицинскую помощь, для кого-то — шансом воссоединиться с родными. Каждое такое возвращение требует индивидуального подхода, тщательной подготовки и координации многих людей

Он отметил, что эта эвакуация состоялась через пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Лубинец рассказал, что одна из женщин длительное время оставалась на оккупированной территории одна. Из-за состояния здоровья и ограниченной подвижности она не могла самостоятельно преодолеть дорогу домой. Для её возвращения нужно было организовать специальную перевозку, медицинское сопровождение и безопасный маршрут. В то же время подготовка к выезду не должна была привлечь внимания оккупационных органов и подвергнуть женщину дополнительной опасности.

Другая история — о семье, для которой время оказалось решающим: на временно оккупированной Луганщине супруги долго не могли выехать из-за тяжёлого состояния здоровья жены. В апреле этого года женщина перенесла массивный инсульт и нуждалась в постоянном уходе. Её муж — человек пожилого возраста с инвалидностью, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС — также нуждался в лечении и уже не мог самостоятельно ухаживать за женой