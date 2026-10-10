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The Washington Post

Из оккупации удалось вернуть ещё 16 украинцев — Лубинец

Киев • УНН

 • 3554 просмотра

Украина вернула с временно оккупированных территорий 16 граждан через пункт пропуска «Новые Яриловичи». Среди них — люди, нуждавшиеся в медицинской помощи.

Из оккупации удалось вернуть ещё 16 украинцев — Лубинец

С временно оккупированных территорий на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть ещё 16 украинцев. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт УНН.

Детали

Возвращение 16 украинцев с временно оккупированных территорий — это 16 разных историй, обстоятельств и путей к безопасности. Для кого-то дорога домой стала возможностью наконец получить медицинскую помощь, для кого-то — шансом воссоединиться с родными. Каждое такое возвращение требует индивидуального подхода, тщательной подготовки и координации многих людей

— написал Лубинец.

Он отметил, что эта эвакуация состоялась через пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Лубинец рассказал, что одна из женщин длительное время оставалась на оккупированной территории одна. Из-за состояния здоровья и ограниченной подвижности она не могла самостоятельно преодолеть дорогу домой. Для её возвращения нужно было организовать специальную перевозку, медицинское сопровождение и безопасный маршрут. В то же время подготовка к выезду не должна была привлечь внимания оккупационных органов и подвергнуть женщину дополнительной опасности.

Другая история — о семье, для которой время оказалось решающим: на временно оккупированной Луганщине супруги долго не могли выехать из-за тяжёлого состояния здоровья жены. В апреле этого года женщина перенесла массивный инсульт и нуждалась в постоянном уходе. Её муж — человек пожилого возраста с инвалидностью, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС — также нуждался в лечении и уже не мог самостоятельно ухаживать за женой

 — добавил Лубинец.

Напомним

В августе—сентябре через пункт пропуска "Мокраны — Доманово" на Волыни из оккупации вернулся 41 гражданин Украины.

Павел Башинский

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Украина