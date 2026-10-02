В Україну вдалось повернути з окупації ще понад 40 громадян - омбудсман поділився щемкими історіями українців

У серпні-вересні через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині з окупації повернувся 41 громадянин України. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

За сприяння Офісу Омбудсмана та партнерських організацій у серпні-вересні цього року через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині повернувся 41 громадянин України. Серед них — четверо дітей та п’ятеро підлітків - повідомив Лубінець.

Понад 40 громадян повернулись в Україну з окупації. Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Додамо

Омбудсман також розповів кілька історій українців, яких вдалось повернутись з окупації:

одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб. За їх словами, раніше під приводом надання медичної допомоги їх помістили до місця несвободи, де вони утримувалися примусово та зазнавали примусового лікування. Тепер вони змогли повернутися в Україну;

серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора. Ще трохи — і її життя могло піти за сценарієм, який визначили за неї в окупації;

ще один чоловік на ТОТ кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України. Для нього повернення означало не лише перетнути кордон, а й знову мати можливість вільно розпоряджатися власним життям.

Лубінець наголосив, що такі історії показують: окупація — це не лише територія на карті. Це втрата свободи, документів, житла, роботи, зв’язку з рідними та відчуття безпеки.

З окупації в Україну повернули 21 людину, серед них три родини - Лубінець

Він нагадав, що особливо гострою залишається ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини. Там залишаються люди старшого віку, люди з інвалідністю, хворі та родини, які живуть в умовах постійної небезпеки, обмеженого доступу до продуктів, води, ліків, медичної допомоги та зв’язку. Безпечний виїзд для них залишається надзвичайно складним.