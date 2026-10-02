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Техніка

В Україну вдалось повернути з окупації ще понад 40 громадян - омбудсман поділився щемкими історіями українців

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

У серпні-вересні через пункт "Мокрани—Доманове" повернувся 41 українець, серед них четверо дітей і п’ятеро підлітків.

В Україну вдалось повернути з окупації ще понад 40 громадян - омбудсман поділився щемкими історіями українців

У серпні-вересні через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині з окупації повернувся 41 громадянин України. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

За сприяння Офісу Омбудсмана та партнерських організацій у серпні-вересні цього року через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині повернувся 41 громадянин України. Серед них — четверо дітей та п’ятеро підлітків 

- повідомив Лубінець.
Понад 40 громадян повернулись в Україну з окупації. Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Додамо

Омбудсман також розповів кілька історій українців, яких вдалось повернутись з окупації: 

  • одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб. За їх словами, раніше під приводом надання медичної допомоги їх помістили до місця несвободи, де вони утримувалися примусово та зазнавали примусового лікування. Тепер вони змогли повернутися в Україну;
    • серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора. Ще трохи — і її життя могло піти за сценарієм, який визначили за неї в окупації;
      • ще один чоловік на ТОТ кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України. Для нього повернення означало не лише перетнути кордон, а й знову мати можливість вільно розпоряджатися власним життям.

        Лубінець наголосив, що такі історії показують: окупація — це не лише територія на карті. Це втрата свободи, документів, житла, роботи, зв’язку з рідними та відчуття безпеки.

        З окупації в Україну повернули 21 людину, серед них три родини - Лубінець25.09.26, 16:06 • 5256 переглядiв

        Він нагадав, що особливо гострою залишається ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини. Там залишаються люди старшого віку, люди з інвалідністю, хворі та родини, які живуть в умовах постійної небезпеки, обмеженого доступу до продуктів, води, ліків, медичної допомоги та зв’язку. Безпечний виїзд для них залишається надзвичайно складним.

        До Офісу Омбудсмана щодня надходять звернення від людей, які хочуть виїхати з окупації. Ми опрацьовуємо кожне звернення, шукаємо маршрути, залучаємо державних і міжнародних партнерів та працюємо через треті країни. Бо за кожним зверненням — конкретна людина і її право повернутися додому. Волинь сьогодні — один із таких шляхів. Пункт пропуску "Мокрани - Доманове" — це місце, де для людей після місяців або років окупації починається повернення на вільну українську землю і подальше відновлення 

        - резюмував омбудсман.

        Антоніна Туманова

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