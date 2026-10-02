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В Украину удалось вернуть из оккупации еще более 40 граждан — омбудсмен поделился трогательными историями украинцев

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

В августе–сентябре через пункт «Мокраны—Доманово» вернулся 41 украинец, среди них четверо детей и пятеро подростков.

В Украину удалось вернуть из оккупации еще более 40 граждан — омбудсмен поделился трогательными историями украинцев

В августе-сентябре через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни из оккупации вернулся 41 гражданин Украины. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

При содействии Офиса Омбудсмена и партнерских организаций в августе-сентябре этого года через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни вернулся 41 гражданин Украины. Среди них — четверо детей и пятеро подростков 

- сообщил Лубинец.
Более 40 граждан вернулись в Украину из оккупации. Фото: Telegram-канал Дмитрия Лубинца

Добавим

Омбудсмен также рассказал несколько историй украинцев, которых удалось вернуть из оккупации: 

  • одна из семей смогла вернуться после того, как отец семейства был освобожден из плена. Их старший сын остается в плену с 17 апреля 2022 года. Женщина и ее младший сын находились под постоянным контролем оккупационных медицинских и правоохранительных служб. По их словам, ранее под предлогом оказания медицинской помощи их поместили в место несвободы, где они содержались принудительно и подвергались принудительному лечению. Теперь они смогли вернуться в Украину;
    • среди вернувшихся также молодая медик. Ее удалось вывезти накануне фактической мобилизации в вооруженные формирования государства-агрессора. Еще немного — и ее жизнь могла пойти по сценарию, который определили за нее в оккупации;
      • еще один мужчина на ВОТ несколько раз подвергался задержаниям и содержался в подвалах. У него изъяли паспорт гражданина Украины. Для него возвращение означало не только пересечь границу, но и вновь получить возможность свободно распоряжаться собственной жизнью.

        Лубинец подчеркнул, что такие истории показывают: оккупация — это не только территория на карте. Это потеря свободы, документов, жилья, работы, связи с родными и ощущения безопасности.

        Из оккупации в Украину вернули 21 человека, среди них три семьи - Лубинец25.09.26, 16:06 • 5256 просмотров

        Он напомнил, что особенно острой остается ситуация в Олешках и окружающих населенных пунктах Херсонской области. Там остаются люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, больные и семьи, которые живут в условиях постоянной опасности, ограниченного доступа к продуктам, воде, лекарствам, медицинской помощи и связи. Безопасный выезд для них остается чрезвычайно сложным.

        В Офис Омбудсмена ежедневно поступают обращения от людей, которые хотят выехать из оккупации. Мы обрабатываем каждое обращение, ищем маршруты, привлекаем государственных и международных партнеров и работаем через третьи страны. Потому что за каждым обращением — конкретный человек и его право вернуться домой. Волынь сегодня — один из таких путей. Пункт пропуска «Мокраны — Доманово» — это место, где для людей после месяцев или лет оккупации начинается возвращение на свободную украинскую землю и дальнейшее восстановление 

        - резюмировал омбудсмен.

        Антонина Туманова

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