В Украину удалось вернуть из оккупации еще более 40 граждан — омбудсмен поделился трогательными историями украинцев

В августе-сентябре через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни из оккупации вернулся 41 гражданин Украины. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

При содействии Офиса Омбудсмена и партнерских организаций в августе-сентябре этого года через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни вернулся 41 гражданин Украины. Среди них — четверо детей и пятеро подростков - сообщил Лубинец.

Более 40 граждан вернулись в Украину из оккупации. Фото: Telegram-канал Дмитрия Лубинца

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Омбудсмен также рассказал несколько историй украинцев, которых удалось вернуть из оккупации:

одна из семей смогла вернуться после того, как отец семейства был освобожден из плена. Их старший сын остается в плену с 17 апреля 2022 года. Женщина и ее младший сын находились под постоянным контролем оккупационных медицинских и правоохранительных служб. По их словам, ранее под предлогом оказания медицинской помощи их поместили в место несвободы, где они содержались принудительно и подвергались принудительному лечению. Теперь они смогли вернуться в Украину;

среди вернувшихся также молодая медик. Ее удалось вывезти накануне фактической мобилизации в вооруженные формирования государства-агрессора. Еще немного — и ее жизнь могла пойти по сценарию, который определили за нее в оккупации;

еще один мужчина на ВОТ несколько раз подвергался задержаниям и содержался в подвалах. У него изъяли паспорт гражданина Украины. Для него возвращение означало не только пересечь границу, но и вновь получить возможность свободно распоряжаться собственной жизнью.

Лубинец подчеркнул, что такие истории показывают: оккупация — это не только территория на карте. Это потеря свободы, документов, жилья, работы, связи с родными и ощущения безопасности.

Из оккупации в Украину вернули 21 человека, среди них три семьи - Лубинец

Он напомнил, что особенно острой остается ситуация в Олешках и окружающих населенных пунктах Херсонской области. Там остаются люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, больные и семьи, которые живут в условиях постоянной опасности, ограниченного доступа к продуктам, воде, лекарствам, медицинской помощи и связи. Безопасный выезд для них остается чрезвычайно сложным.