Из оккупации в Украину вернули 21 человека, среди них три семьи - Лубинец
Киев • УНН
В Украину вернули 21 человека: 17 непосредственно из оккупации, еще 4 - через Грузию и Молдову. Среди них три семьи из Херсонской области.
В Украину из российской оккупации удалось вернуть 21 человека. Из них 17 граждан удалось вернуть непосредственно с оккупированной территории, еще 4 - через другие страны: Грузию и Молдову. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Среди возвращенных — три семьи из Херсонской области. Как отметил Лубинец, до оккупации они были соседями, а за эти годы фактически стали одной большой семьей.
Вместе переживали обстрелы, длительные отключения света, делились продуктами и поддерживали тех, кому было тяжелее всего. Об этом времени они говорят: "Мы выжили, потому что держались друг за друга". Однако, к сожалению, уехать смогли не все. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья двое их близких остались на ВОТ. Поэтому сегодняшнее возвращение для этих семей - это и радость, и переживания за тех, кто пока остается там
Отдельно омбудсмен упомянул критическую ситуацию в Олешках.
Ситуация в этом и близлежащих населенных пунктах Херсонской области требует немедленного внимания международного сообщества. Люди там продолжают жить в условиях постоянной опасности, проблем с доступом к лекарствам, продуктам и другим базовым вещам, а возможности безопасного выезда остаются существенно ограниченными
Напомним
Ранее УНН сообщал, что еще 15 человек смогли вернуться в Украину с оккупированных россиянами территорий.