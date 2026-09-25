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З окупації в Україну повернули 21 людину, серед них три родини - Лубінець

Київ • УНН

 • 418 перегляди

В Україну повернули 21 людину: 17 безпосередньо з окупації, ще 4 - через Грузію та Молдову. Серед них три родини з Херсонщини.

З окупації в Україну повернули 21 людину, серед них три родини - Лубінець

В Україну з російської окупації вдалось повернути 21 людину. З них 17 громадян вдалося повернути напряму з окупованої території, ще 4 - через інші країни: Грузію та Молдову. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Серед повернутих - три родини з Херсонщини. Як зазначив Лубінець, до окупації вони були сусідами, а за ці роки фактично стали однією великою родиною.

Разом переживали обстріли, тривалі відключення світла, ділили продукти й підтримували тих, кому було найважче. Про цей час вони говорять: "Ми вижили, бо трималися одне за одного". Проте, на жаль, виїхати змогли не всі. Через різке погіршення стану здоров’я двоє їхніх близьких залишилися на ТОТ. Тому сьогоднішнє повернення для цих родин - це і радість, і переживання за тих, хто поки залишається там

- йдеться в дописі Лубінця.

Окремо омбудсман згадав критичну ситуацію в Олешках.

Ситуація в цьому та навколишніх населених пунктах Херсонщини потребує негайної уваги міжнародної спільноти. Люди там продовжують жити в умовах постійної небезпеки, проблем із доступом до ліків, продуктів та інших базових речей, а можливості безпечного виїзду залишаються суттєво обмеженими

- підкреслив Лубінець.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ще 15 людей змогли повернутися в Україну з окупованих росіянами територій.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Війна в Україні
Відключення світла
Верховна Рада України
Олешки
Херсонська область
Україна
Молдова
Грузія