З окупації в Україну повернули 21 людину, серед них три родини - Лубінець

В Україну з російської окупації вдалось повернути 21 людину. З них 17 громадян вдалося повернути напряму з окупованої території, ще 4 - через інші країни: Грузію та Молдову. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Серед повернутих - три родини з Херсонщини. Як зазначив Лубінець, до окупації вони були сусідами, а за ці роки фактично стали однією великою родиною.

Разом переживали обстріли, тривалі відключення світла, ділили продукти й підтримували тих, кому було найважче. Про цей час вони говорять: "Ми вижили, бо трималися одне за одного". Проте, на жаль, виїхати змогли не всі. Через різке погіршення стану здоров’я двоє їхніх близьких залишилися на ТОТ. Тому сьогоднішнє повернення для цих родин - це і радість, і переживання за тих, хто поки залишається там