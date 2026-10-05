Бывшего боевика батальона "Спарта" задержали по подозрению в убийстве и расчленении москвички, а также убийстве её дочери
Киев • УНН
В Воронежской области задержали бывшего боевика «Спарты» по подозрению в убийстве москвички и её 19-летней дочери. Подозреваемый признался.
В Воронежской области задержали 47-летнего Теймураза Гогиашвили, которого подозревают в убийстве московской предпринимательницы Елены Церетели и её 19-летней дочери. По данным российских СМИ, мужчина ранее служил в батальоне "Спарта" так называемой "ДНР", которым командовал Арсен Павлов по прозвищу "Моторола", сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Подробности
3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве следователи обнаружили фрагменты тела 54-летней Церетели, а также тайник с оружием и боеприпасами. Позже во время обыска гаража подозреваемого в Новой Москве обнаружили тело её 19-летней дочери.
По данным ТАСС, после задержания Гогиашвили признался в обоих убийствах. "Московский комсомолец" пишет, что девушку якобы застрелили в гараже, после чего подозреваемый отправился к её матери, убил её и расчленил тело. Вероятным мотивом называют финансовый конфликт.
Служил в "Спарте" и работал в "Россия сегодня"
По информации российских медиа, Гогиашвили был боевиком батальона "Спарта" так называемой "ДНР". Его бывшая жена в 2014 году занимала должность "министра юстиции" группировки.
В 2019–2021 годах мужчина также работал в российском пропагандистском агентстве "Россия сегодня", а позднее по упрощённой процедуре получил гражданство РФ. После начала полномасштабного вторжения он регулярно ездил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Во время задержания вместе с Гогиашвили находилась женщина 1986 года рождения. Правоохранители проверяют её возможную причастность к преступлению.
Били ногами и электрошокером — установлены личности двух тюремщиков из Тульской области, которые пытали украинцев18.09.26, 15:35 • 3613 просмотров