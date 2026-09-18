Били ногами и электрошокером — установлены личности двух тюремщиков из Тульской области, которые пытали украинцев

Правоохранители установили личности двух тюремщиков из Тульской области, которые пытали украинцев. Как сообщили в ГУР, жертвами российских палачей стали, в частности, четверо украинских мужчин, попавших в плен в Киевской области в марте 2022 года, передает УНН.

Детали

При содействии ГУР МО Украины следователи Главного следственного управления Нацполиции идентифицировали и объявили подозрения двум российским палачам — тюремщикам из колонии строгого режима №1 Тульской области, которые издевались над украинскими пленными.

Персональные данные военных преступников раскрыл проект "Книга палачей украинского народа":

кочетов Алексей Вячеславович (рус. Кочетов Алексей Вячеславович) — 28.02.1988 г. р., уроженец г. Донского, Тульская область, Россия;

(рус. Кочетов Алексей Вячеславович) — 28.02.1988 г. р., уроженец г. Донского, Тульская область, Россия; мясников Евгений Алексеевич (рус. Мясников Евгений Алексеевич) — 29.01.2000 г. р., уроженец г. Донского, Тульская область, Россия.

В 2022 году оба занимали должности младших инспекторов исправительной колонии строгого режима №1 Тульской области, расположенной в г. Донском. В этой тюрьме россияне удерживают украинских военнопленных и гражданских пленников.

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Вместе с другими российскими тюремщиками и спецназовцами Кочетов и Мясников систематически пытали украинцев — применяли физическое и психологическое насилие.

Жертвами российских палачей стали, в частности, четверо украинских мужчин, попавших в плен в Киевской области в марте 2022 года.

Военные преступники Кочетов и Мясников участвовали в так называемой "приемке" — когда привезенных пленных прогоняют через строй тюремщиков и избивают руками, ногами, резиновыми дубинками, полимерными трубами и электрошокерами.

Также российские преступники приказывали пленным становиться в неудобные позы: лицом к стене, широко расставив ноги, прижав голову и развернув ладони наружу — в это время людей били руками и ногами, куда придется. От ударов пострадавшие теряли равновесие и сознание — падали на пол. Тогда их заставляли подниматься и продолжали избиение.

Военный преступник Кочетов заставлял принимать положение "упор лежа", бил ладонями по лицу и ногами по туловищу, становился ногами на спину лежавшего потерпевшего. Военный преступник Мясников заставил одного из потерпевших повиснуть на металлической решетке, нанес ему удары кулаком в живот, а после падения пленного ударил электрошокером в ногу и шею.

Одного мужчину Мясников избил дубинкой и электрошокером за то, что заметил через систему видеонаблюдения, как тот улыбался. Другого — за то, что тот медленно одевался, выбегая из душевой комнаты.

16 сентября 2026 года Мясникову и Кочетову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением.

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