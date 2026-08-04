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Три месяца жестоко пытали волонтёрку в Горловке - в Украине идентифицировали трёх боевиков из группы "безлера"

Киев • УНН

 • 3344 просмотра

При содействии ГУР трём боевикам группировки безлера сообщили о подозрении в пытках и изнасиловании волонтёрки в 2014 году. Преступники установлены в рамках проекта "Книга палачей украинского народа".

Три месяца жестоко пытали волонтёрку в Горловке - в Украине идентифицировали трёх боевиков из группы "безлера"

Трем боевикам российского террористического формирования Игоря Безлера по прозвищу "Бес", которые в 2014 году с особой жестокостью пытали и насиловали гражданскую украинку — волонтерку, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

При содействии ГУР МО Украины следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины сообщили о подозрении трем боевикам российского террористического формирования Игоря Безлера по прозвищу "Бес", которые в 2014 году с особой жестокостью пытали и насиловали гражданскую украинку — волонтерку.

Преступников установили в рамках работы проекта "Книга палачей украинского народа".

По данным ГУР, в июне 2014 года волонтерка вместе с тремя знакомыми выполняла гуманитарную миссию по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий на Луганщине. Вблизи Ровеньков их задержали боевики так называемой "военной комендатуры г. Антрацит".

22 июня 2014 года волонтеров привезли в оккупированную Горловку  Донецкой области, где жестоко издевались в оборудованных боевиками "беса" пыточных. Для пыток использовали молотки, шуруповерт, плоскогубцы. Женщине нанесли многочисленные переломы и раны. Отрезали фалангу мизинца на левой руке садовыми ножницами. Волонтерку удалось освободить в конце сентября 2014 года.

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Главное управление разведки опубликовало персональные данные трех установленных военных преступников:

отченко валерий васильевич [рос. отченко валерий васильевич], 13.11.1963 г.р. — уроженец г. верхний уфалей челябинской области рф.

микулин юрий иванович [рос. микулин юрий иванович], 12.04.1969 г.р. — уроженец г. Красный Лиман (ныне — Лиман) Донецкой области. Паспорт гражданина рф: серия 0918 № 527524. ИНН: 920000115182. СНИЛС: 211-002-007 48. Зарегистрирован и проживает по адресу: рф, камчатский край, г. петропавловск-камчатский, ул. бохняка, д. 16/1, кв. 69. Номер телефона: +7 901 009 42 56.

хамбулатов ваха висамович [рос. хамбулатов ваха висамович], 09.03.1980 г.р. — уроженец села ножай-юрт чеченской республики. В настоящее время проходит военную службу в российской оккупационной армии на должности командира мотострелкового батальона 291 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа вс рф. Воинское звание — подполковник. Личный номер военнослужащего: ф-171423. Паспорт гражданина рф: серия 9608 № 086013. ИНН: 200900466590. СНИЛС: 138-507-571 76. Адреса проживания: рф, чеченская республика, г. ножай-юрт, ул. в.с. мандраева, д. 39; рф, г. воронеж, ул. кирова, д. 9/1. Номер телефона: +7 928 269 33 33.

Всем троим сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Пытки, бесчеловечное обращение и незаконное лишение свободы являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Римского статута Международного уголовного суда, и квалифицируются как военные преступления. ГУР МО Украины напоминает: каждый российский военный преступник и каждый участник подконтрольных кремлю террористических формирований будет установлен и понесет справедливую ответственность за преступления против украинского народа 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

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