Били кийками та електрошокером - встановили двох тюремників з тульщини, які катували українців

Правоохоронці встановили особи двох тюремників з тульщини, які катували українців. Як повідомили у ГУР, жертвами російських катів стали, зокрема, четверо полонених на Київщині у березні 2022 року українських чоловіків, передає УНН.

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За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Нацполіції ідентифікували та оголосили підозри двом російським катам – тюремникам з колонії суворого режиму №1 тульської області, які знущались із українських полонених.

Персональні дані воєнних злочинців розкрив проєкт "Книга катів українського народу":

кочєтов алєксєй вячєславовіч (рос. кочетов алексей вячеславович) — 28.02.1988 р.н., уродженець м. донской, тульська область, росія;

(рос. кочетов алексей вячеславович) — 28.02.1988 р.н., уродженець м. донской, тульська область, росія; мясніков євґєній алєксєєвіч (рос. мясников евгений алексеевич) — 29.01.2000 р.н., уродженець м. донской, тульська область, росія.

У 2022 році обидвоє обіймали посади молодших інспекторів виправної колонії суворого режиму №1 тульської області, яка розташована у м. донской. У цій тюрмі росіяни утримують українських військовополонених та цивільних бранців.

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Разом з іншими російськими тюремниками та спецпризначенцями кочєтов і мясніков систематично катували українців — задавали фізичного та психологічного насильства.

Жертвами російських катів стали, зокрема, четверо полонених на Київщині у березні 2022 року українських чоловіків.

Воєнні злочинці кочєтов та мясніков брали участь у так званій "прийомці" — коли привезених полонених проганяють через шеренгу тюремників і б’ють руками, ногами, гумовими кийками, полімерними трубами та електрошокерами.

Також російські злочинці наказували полоненим ставати у незручні пози: обличчям до стіни, з широко розставленими ногами, притиснутою головою та розвернутими назовні долонями — у цей час людей били руками та ногами, куди бачили. Від ударів потерпілі втрачали рівновагу й свідомість – падали на підлогу. Тоді їх змушували підводитись і продовжували побиття.

Воєнний злочинець кочєтов примушував приймати положення "упор лежачи", бив долонями по обличчю й ногами по тулубу, ставав ногами на спину лежачого потерпілого. Воєнний злочинець мясніков змусив одного з потерпілих повиснути на металевій решітці, завдав йому ударів кулаком у живіт, а після падіння полоненого – вдарив електрошокером у ногу та шию.

Одного чоловіка мясніков побив кийком і електрошокером за те, що помітив через систему відеоспостереження, як той посміхався. Іншого — за те, що повільно одягався, вибігаючи з душової кімнати.

16 вересня 2026 року мяснікову та кочєтову оголошено про підозру за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням.

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